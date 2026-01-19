28 C
Chennai
19th January 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

ரீ-ரிலீஸில் மோதும் அஜித் – விஜய் படங்கள்.. ரசிகர்களே எதிர்பாரா அறிவிப்பு

by dinesh kumar031
Ajith - Vijay films clash in re-release.. Fans are surprised by the announcement

ரீ-ரிலீஸில் மோதும் அஜித் – விஜய் படங்கள்.. ரசிகர்களே எதிர்பாரா அறிவிப்பு

பொங்கல் பண்டிகையில் விஜய்-அஜித் படங்கள் இல்லாத நிலையில் மாற்று ஏற்பாடாக இதோ ரசிகர்களுக்காக உற்சாக நிகழ்வு..

விஜய்யின் ‘தெறி’, அஜித்குமாரின் ‘மங்காத்தா’ திரைப்படங்கள், ரீ ரிலீஸில் மோதுகின்றன. விஜய், சமந்தா, எமி ஜாக்சன் நடித்த படம், ‘தெறி’.
அட்லி இயக்கி வெற்றி பெற்ற இப்படம் 2016-ம் ஆண்டு வெளியானது. இப்படத்தை கலைப்புலி தாணு தயாரித்தார்.

‘ஜனநாயகன்’ வெளியாகாத நிலையில், பொங்கலை முன்னிட்டு இந்தப் படத்தை ஜனவரி 15-ந்தேதி மறு வெளியீடு செய்வதாக அறிவித்திருந்தார் கலைப்புலி எஸ்.தாணு.

சில காரணங்களால் அன்று வெளியாகவில்லை. இந்நிலையில் வரும் 23-ந்தேதி இப்படத்தை வெளியிட இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார் தாணு.

அதேபோல, அஜித்குமார், திரிஷா, அர்ஜுன் நடித்து 2011-ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் மங்காத்தா. வெங்கட் பிரபு இயக்கிய இப்படம் 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஜனவரி 23-ந்தேதி ரீரிலீஸாகும் என சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில் ரீ ரிலீஸில் விஜய், அஜித் படங்கள் வெளியாவது ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Ajith - Vijay films clash in re-release.. Fans are surprised by the announcement
Ajith – Vijay films clash in re-release.. Fans are surprised by the announcement