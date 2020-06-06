35.3 C
Chennai
6th June 2020
Trending now

முதன் முறையாக பிக் பாஸ் லாஸ்லியா…

கடந்த இரண்டு வாரங்களில் மொத்தம் 21…

அஜித் கீழே விழுந்த வீடியோ! பலரையும்…

தமிழகத்தில் பிகில் படத்தை பின்னுக்கு தள்ளி…

ரஜினிக்கு பிறகு ரூ 100 கோடி…

120 கோடி சம்பளம்.. ரஜினி, விஜய்யை…

அவரை பிரிந்ததற்காக ஒருமணிநேரம் அழுதேன் –…

தன் மகனை நினைத்து விஜய் உச்சக்கட்ட…

இணையத்தில் செம்ம வைரலாகும் ரம்யா கிருஷ்ணனின்…

ரஜினிக்கு மகளாக நடித்த நடிகை நிவேதா…

Tamilstar
News Tamil News

பா.ரஞ்சித் வெளியிட்ட செம்ம மிரட்டல் போஸ்டர், பிக்பாஸ் பிரபலமா இது?

by admin0395

நடிகை ஐஸ்வர்யா தாத்தா தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகைகளில் ஒருவர்.

இவர் தமிழுக்கு எண் ஒன்றை அழுத்தவும் திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார்.

அதனை தொடர்ந்து பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு ரசிகர்களிடையே பிரபலமானார்.

இந்நிலையில் அவர் நடிக்கும் புதிய திரைப்படமான மிளிர் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்ட்டரை இயக்குனர் பா. ரஞ்சித் வெளியிட்டுள்ளார்.