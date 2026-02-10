10th February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

ஆவேசம் 2 : பகத் பாஸில் பகிர்ந்த தகவல்..மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்.!!

by jothika lakshu073
Aavesham 2 movie in the making Fahadh Faasil gave the update..!

தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோ வில்லனாக கலக்கி வருபவர் பகத் பாஸில்.இவரது நடிப்பில் 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ஆவேசம். இந்தப் படத்தை ஜித்து மாதவன் இயக்கியிருந்தார் மேலும் மிதுன் ஜெய்சங்கர், சஜின் கோபு, மிதுட்டி, ஹிப் ஸ்டர்,போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர்.

இந்த திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்ற நிலையில் தற்போது இந்த படத்தில் இரண்டாம் பாகத்திற்கான அப்டேட்டை கொடுத்துள்ளார்.

சமீபத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பகத் பாஸில் ஆவேசம் 2 படம் விரைவில் உருவாகும் எனவும் 2027 அல்லது 28 ஆம் ஆண்டு இந்த திரைப்படம் வெளியாக அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார்.

இதனால் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

Aavesham 2 movie in the making Fahadh Faasil gave the update..!
Aavesham 2 movie in the making Fahadh Faasil gave the update..!