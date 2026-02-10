ஆவேசம் 2 : பகத் பாஸில் பகிர்ந்த தகவல்..மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்.!!

தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோ வில்லனாக கலக்கி வருபவர் பகத் பாஸில்.இவரது நடிப்பில் 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ஆவேசம். இந்தப் படத்தை ஜித்து மாதவன் இயக்கியிருந்தார் மேலும் மிதுன் ஜெய்சங்கர், சஜின் கோபு, மிதுட்டி, ஹிப் ஸ்டர்,போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர்.
இந்த திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்ற நிலையில் தற்போது இந்த படத்தில் இரண்டாம் பாகத்திற்கான அப்டேட்டை கொடுத்துள்ளார்.
சமீபத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பகத் பாஸில் ஆவேசம் 2 படம் விரைவில் உருவாகும் எனவும் 2027 அல்லது 28 ஆம் ஆண்டு இந்த திரைப்படம் வெளியாக அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார்.
இதனால் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.