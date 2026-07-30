“தமிழ் திரையுலகுக்கு விடிவு காலம் வரும்; முதலமைச்சர் விஜய் மீது நம்பிக்கை உள்ளது” – இயக்குநர் சேரன்

சென்னையில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய திரைப்பட பத்திரிக்கை தொடர்பாளர் யூனியனின் புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழாவில் இயக்குநர் சேரன், தமிழ் திரையுலகம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்து உருக்கமாகப் பேசினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன், இயக்குநர்கள் ஆர்.கே. செல்வமணி, தயாரிப்பாளர் சிவா, சவுந்தர்யா ரஜினிகாந்த், நடிகர்கள் ரவி மரியா, அர்ஜூன்தாஸ், அசோக் செல்வன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
உரையாற்றிய சேரன், திரைப்படத் துறையில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகனின் கவனத்தை ஈர்த்தார். “வெளியில் நாங்கள் சிரித்துக் கொண்டிருந்தாலும், ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளரும், இயக்குநரும் தங்களுக்கென பல சிக்கல்களுடன் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு திரைப்படத்தை தயாரிப்பதிலிருந்து அதை வெளியிடும் வரை எண்ணற்ற தடைகளையும் சவால்களையும் சந்திக்க வேண்டியுள்ளது,” என்றார்.
மேலும், திரைத்துறையின் செயல்பாடுகளை நன்கு புரிந்த ஒருவரை அமைச்சராக நியமித்ததற்காக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தனது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்த அவர், “இந்தத் துறையின் உண்மையான பிரச்சனைகளை புரிந்துகொண்ட அமைச்சர் எங்களுக்கு கிடைத்திருப்பது பெரிய விஷயம். இதற்காக முதலமைச்சருக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுகள். இதற்கு முன் பல ஆட்சிகளிடம் எங்களது கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கிறோம். சில கோரிக்கைகள் நிறைவேறினாலும், பலவற்றுக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை,” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இப்போது எங்களது பிரச்சனைகளை முழுமையாக அறிந்த ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கிறார். அவரின் தலைமையில்தான் தமிழ் திரையுலகுக்கு ஒரு புதிய விடிவு காலம் உருவாகும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். ஒரு சாதாரண இயக்குநராக என் நம்பிக்கையை இங்கு பதிவு செய்கிறேன்,” எனத் தெரிவித்தார்.
இயக்குநர் சேரனின் இந்தப் பேச்சு, விழாவில் பங்கேற்ற திரையுலகினரிடையே கவனத்தை ஈர்த்ததுடன், தமிழ் திரைப்படத் துறையின் எதிர்காலம் குறித்த எதிர்பார்ப்புகளையும் மீண்டும் பேசுபொருளாக்கியுள்ளது.