மீண்டும் இணையும் ‘சூப்பர் டீலக்ஸ்’ கூட்டணி?
விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் மிஷ்கின் இயக்கியுள்ள ‘டிரெய்ன்’ படத்தை வெளியிடுவதற்கான பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து கலைப்புலி தாணு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிக்கும் ‘அரசன்’ படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரம் ஏற்றுள்ளார் விஜய் சேதுபதி.
முன்னதாக தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, பகத் பாசில், சமந்தா உள்பட பலர் நடிப்பில் வெளியான ‘சூப்பர் டீலக்ஸ்’. படம் விமர்சன ரீதியாக கொண்டாடப்பட்டது. இப்படத்துக்காக சிறந்த துணை நடிகருக்கான தேசிய விருதையும் பெற்றார் விஜய் சேதுபதி.
பின்னர், தியாகராஜன் குமாரராஜா எந்தவொரு படத்தையும் இயக்காமல் உள்ளார். தற்போது தனது அடுத்த படத்துக்காக தயாராகி வருகிறார். இதில் நாயகனாக நடிக்க விஜய் சேதுபதியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். இதில் பகத் பாசிலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.
இதன் தயாரிப்பாளர் உள்ளிட்ட விவரங்கள் விரைவில் முடிவாகிவிடும் என கூறப்படுகிறது. அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் இதன் படப்பிடிப்பு தொடங்க படக்குழு முடிவெடுத்துள்ளது. ஒரே கட்டமாக படப்பிடிப்பை முடிக்கும் அளவுக்கு திரைக்கதையை அமைத்திருக்கிறார் தியாகராஜன் குமாரராஜா. ஆகையால் அவரது இயக்கத்தில் குறுகிய காலத்தில் உருவான படமாக இது இருக்கும் என கோலிவுட் வட்டாரம் தெரிவிக்கிறது.