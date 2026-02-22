22nd February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

பாலிவுட் செல்லும் அனுபமாவுக்குள் விரைவில் காதல் பூக்கும்?

by dinesh kumar075
Will love blossom soon between Bollywood-bound Anupama?

பாலிவுட் செல்லும் அனுபமாவுக்குள் விரைவில் காதல் பூக்கும்?

கோலிவுட்டில் இருந்து பாலிவுட் சென்ற நடிகைகளாக ஜோதிகா, கீர்த்தி சுரேஷ், ராஷ்மிகா உள்ளனர். இதில் ராஷ்மிகாவுக்கு வரும் 26-ந்தேதி விஜய தேவரகொண்டாவுடன் காதல் திருமணம் நடைபெறவுள்ளது. அதுபோல அனுபமாவுக்கும் விரைவில் காதல் திருமணம் அரங்கேறுமோ என நெட்டிசன்ஸ் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

அதாவது தமிழில் கொடி, தள்​ளிப் போகாதே, சைரன், டிராகன், பைசன், லாக்​ட​வுன் உள்பட பல படங்​களில் நடித்​து ரசிகர்களை கவர்ந்தவர் அனுபமா பரமேஸ்வரன். மேலும், மலை​யாளம், தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்து வரு​கிறார்.

இவர் இப்​போது சைக்காலஜிக்​கல் த்ரில்​லர் படத்​தில் நடிக்க இருக்​கிறார். இதை ஷான் இயக்​கு​கிறார். பாலிவுட்​டில் ரஸ்​டம், டாய்​லெட்: ஏக் பிரேம் கதா, பேட் மேன் ஆகிய படங்​களைத் தயாரித்த பிரேர்னா அரோ​ரா, ஷிவின்நரங், கிரண் ஆகியோ​ருடன் இணைந்து தயாரிக்கிறார். இந்​தி​யில் உரு​வாகும் இப்​படம் மூலம் அனுபமா பாலிவுட்​டில் அறி​முக​மாகிறார்.

இப்​படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலை​யாள மொழிகளி​லும் வெளி​யாக இருக்​கிறது. படப்​பிடிப்பு மே மாதம் தொடங்க இருக்​கிறது. பிரேர்னா அரோரா கூறும்​போது, ‘அனுபமா பரமேஸ்​வரனுடன் இணைவதைச் சிறப்​பான​தாக உணர்கிறேன். பல மொழிகளில் நடித்து வரும் அவர் திறமையை பாராட்​டி​யுள்​ளேன். இந்​தப்படம் ஒரு நடிகையாக அவருக்​குச் சிறப்பானதாக இருக்கும்’ என கூறியுள்ளார்.

Will love blossom soon between Bollywood-bound Anupama?
Will love blossom soon between Bollywood-bound Anupama?