‘பில்லா-2’ படத்தை இயக்காதது ஏன்? முதன்முறையாக மனம் திறந்த இயக்குநர் விஷ்ணு வர்தன்!

அஜித் குமார் நடிப்பில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற ‘பில்லா’ திரைப்படத்தை இயக்கியதன் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவராக உயர்ந்தவர் விஷ்ணு வர்தன். இதனைத் தொடர்ந்து ‘பில்லா-2’ திரைப்படத்தையும் விஷ்ணு வர்தன் இயக்கவுள்ளதாக அப்போது தகவல்கள் வெளியாகின.
அதே நேரத்தில் தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் பவன் கல்யாண் நடிப்பில் உருவாகி வந்த ‘பஞ்சா’ திரைப்படத்தின் பணிகளிலும் விஷ்ணு வர்தன் ஈடுபட்டிருந்தார். இரு படங்களின் படப்பிடிப்பு தேதிகளும் ஒரே நேரத்தில் அமைந்ததால், இரு படங்களையும் ஒருசேர இயக்க முடியாத சூழல் அவருக்கு ஏற்பட்டது.
இதனால், இரண்டு படங்களில் ஒன்றைத் தேர்வு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு விஷ்ணு வர்தன் தள்ளப்பட்டார். ஏற்கனவே பவன் கல்யாணிடம் கொடுத்திருந்த வாக்குறுதியையும், தொழில்முறை நேர்மையையும் கருத்தில் கொண்டு ‘பஞ்சா’ படத்திற்கு முன்னுரிமை அளித்து அதனை இயக்க முடிவு செய்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த சூழ்நிலை குறித்து அஜித் குமாரிடம் நேரடியாக விளக்கிக் கூறியபோது, தனது நிலையைப் புரிந்துகொண்ட அஜித் மிகவும் பெருந்தன்மையுடன் அதனை ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் விஷ்ணு வர்தன் தெரிவித்துள்ளார். அந்த நேரத்தில் அஜித் அளித்த ஆதரவை அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் நினைவுகூர்ந்துள்ளார்.
விஷ்ணு வர்தன் விலகியதைத் தொடர்ந்து ‘பில்லா-2’ திரைப்படத்தை சக்ரி டோலெட்டி இயக்கினார். இருப்பினும், அஜித்துக்கும் விஷ்ணு வர்தனுக்கும் இடையேயான நட்பு தொடர்ந்து நீடித்தது. அதன் பின்னர் இருவரும் மீண்டும் இணைந்து ‘ஆரம்பம்’ திரைப்படத்தை வழங்கினர். இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிப் படமாக அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.