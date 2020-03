விசுவின் மகள்கள் வருவதில் சிக்கல். நாளை இறுதி சடங்கு. உடல் துரைப்பாக்கத்தில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் விசு. கடந்த சில நாட்களாக சிறு நீரக கோளாறு காரணமாக அவதிப்பட்டு வந்த அவர், சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று மாலை அவரது உயிர் பிரிந்தது.

விசுவிற்கு உமா (சுந்தரி) என்ற மனைவியும் லாவண்யா, சங்கீதா, கல்பனா ஆகிய 3 மகள்கள் உள்ளனர். இவர்கள் மூவரும் திருமணமாகி அமெரிக்காவில் செட்டிலாகி விட்டனர்.

அவர்களில் லாவண்யா மட்டும் சென்னைக்கு திரும்பி தந்தை விசுவுக்கு தொழிலில் உதவியாக இருந்து வந்தார்.

இந்நிலையில் வெளிநாடுகளில் இருக்கும் மகள்கள் நாடு திரும்புவதில் தாமதங்கள் நிகழ்கின்றது. தற்போது உலகெங்கும் உள்ள கொரோனா தொற்றால் சர்வதேச விமான சேவைகள் முடங்கிப்போயுள்ள நிலையில் இன்னும் விசு குடும்பத்தினர் இறுதிச்சடங்கு குறித்து குடும்பத்தினர் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாத நிலையில் இருந்தனர்.

இந்நிலையில் அவரது இறுதிச்சடங்கு நாளை (திங்கட்கிழமை) பெஷன்நகர் மயானத்தில் நண்பகல் 12 மணிக்கு நடைபெறும்,

Actor Visu Funeral Tomorrow at 12noon in Besantnagar cemetery ground. ஹவுஸ் adrs: Flat no 3A , Block B1 , PRAPANCHA apts , Masha Coil street ,Okkiyam Thoraipakkam, Chennai- 600097 daughter Lavanya number+91 95660 05701

ரசிகர்கள் அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில், துரைப்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் விசுவின் உடல் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விசுவின் இழப்பு நாடக உலகிற்கும், திரையுலகிற்கும் பேரிழப்பு. இவரது இயக்கத்தில் நடித்த பலரும் இவரது மறைவுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார்கள்.