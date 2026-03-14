விஜய் சாஃப்ட் ஆனவர்.. அஜித் பர்பெக்ட் ஃபேமிலி மேன்.. தமன்னாவின் லேட்டஸ்ட் பேச்சு.!!

கேடி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான தமன்னா அதனை தொடர்ந்து வியாபாரி, கல்லூரி, படிக்காதவன், பையா, சுறா, தில்லாலங்கடி, சிறுத்தை போன்ற முன்னணி நடிகர்களின் படத்தின் அடித்து தமிழ் சினிமாவின் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் ஜெயிலர் படத்தில் சிறப்பு பாடலுக்கு நடனம் ஆடி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அதனைத் தொடர்ந்து அரண்மனை 4 படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் தமன்னா நடித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில் கல்லூரி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட நடிகை தமன்னாவிடம் விஜய் மற்றும் அஜித் குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ளது அப்போது விஜய் குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த தமன்னா விஜய் ரொம்ப எளிமையானவர் என்றும் சாப்ட் ஆக பேசுவார் என்றும் தெரிவித்தார்.
அதன் பிறகு அஜித் குறித்த கேள்விக்கு அவர் ஒரு பர்பெக்ட்டான பேமிலி மேன் என்றும் எனக்கு கேரவனில் சுடச்சுட இட்லி சமைத்துக் கொடுப்பார் என்றும் கூறியுள்ளார். விஜய் அஜித் கொடுத்த கேள்விக்கு தமன்னா கொடுத்த பதிலை பார்த்து அரங்கமே அதிர்ந்துள்ளது.
இவரின் இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.