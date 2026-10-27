விஜய் தேவரகொண்டா – ராஷ்மிகா மந்தனா குறித்து அவதூறு.. சைபர் கிரைம் காவல் துறையில் புகார்!

தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் அவதூறுகள் மற்றும் போலிச் செய்திகள் தொடர்பாக ஐதராபாத் சைபர் கிரைம் காவல் துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘காபி வித் கரண்’ நிகழ்ச்சியில் இருவரும் பங்கேற்றதைத் தொடர்ந்து, இணையத்தில் அவர்களுக்கு எதிரான பதிவுகள் அதிகரித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
சமூக வலைதளங்களில் தங்களைப் பற்றித் தவறான தகவல்களைப் பரப்புவது, போலியாக உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களைப் பகிர்வது, திரைப்பிடிப்புகளை மாற்றி வெளியிடுவது மற்றும் ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபடுவது போன்ற செயல்கள் நடைபெறுவதாகப் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இருவரது நற்பெயருக்கும் களங்கம் ஏற்படுத்த முயற்சிப்பவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்களது மேலாளர் நிஷாந்த் குமார் தலைமையிலான சட்டக் குழு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
மேலும், அவதூறு பதிவுகளின் இணைப்புகள் மற்றும் தொடர்புடைய டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் சைபர் கிரைம் அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சமீபகாலமாகப் பிரபலங்களை குறிவைத்து போலிச் செய்திகள், மாற்றியமைக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் இணையத்தில் பரப்பப்படுவது திரையுலகில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா தொடர்பான இந்தப் புகார் இணையவழித் தொல்லைகள் மற்றும் சைபர் குற்றங்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை மீண்டும் கவனத்துக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.