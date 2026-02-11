25.2 C
Chennai
11th February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

விஜய் தேவர் கொண்டா,ராஷ்மிமா திருமணம்? வெளியான லேட்டஸ்ட் தகவல் இதோ.!!

by jothika lakshu0102
Vijay Devarakonda Rashmika's wedding update..!

தெலுங்கு சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக கலக்கி வருபவர் விஜய் தேவர கொண்டா. அதேபோல் தெலுங்கு தமிழ் என இரண்டிலும் முன்னணி நடிகையாக கலக்கி வருபவர் ராஷ்மிகா மந்தனா.

இவர்கள் இருவரும் காதலித்து வருவதாகவும் விரைவில் இவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கப் போவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது ஆனால் இது குறித்து இவர்கள் மௌனம் காத்து வரும்போது தற்போது இவர்கள் திருமணம் குறித்து தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

அதாவது விஜய் தேவர கொண்டாவிற்கும் ராஷ்மிகா மந்தனாவிற்கும் வருகிற 26 ஆம் தேதி ராஜஸ்தானில் உள்ள உதய்பூர் கோட்டையில் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது

இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திருமணத்தை ஆவணப்படமாக்கி வெளியிட netflix நிறுவனம் அதிக தொகைக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

Vijay Devarakonda Rashmika's wedding update..!
Vijay Devarakonda Rashmika’s wedding update..!