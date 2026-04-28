பிரபல பாலிவுட் நடிகர் பரத் கபூர் காலமானார்

மூத்த நடிகர் Bharat Kapoor, மாரடைப்பு காரணமாக தனது 80வது வயதில் காலமானார். மும்பையில் உள்ள சியோன் மருத்துவமனையில் பிற்பகல் சுமார் 3:30 மணியளவில் அவர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அவரது உடல் நிலை கடந்த சில நாட்களாக பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும், அதனால் முன்னதாகவே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அதே நாள் மாலையே, மருத்துவமனைக்கு அருகிலுள்ள சுடுகாட்டில் அவரது இறுதி சடங்குகள் எளிமையாக நடைபெற்றன.
அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக, குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் திரையுலகை சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொள்ளும் பிரார்த்தனை கூட்டம் ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி மாலை 5 மணி முதல் 7 மணி வரை வடக்கு பம்பாய் சங்கத்தில் (பஞ்சாப் சங்கம்) நடைபெற உள்ளது.
இந்நிலையில், திரைப்பட இயக்குநர் Ashoke Pandit தனது இரங்கலை வெளிப்படுத்தி, சமூக வலைதளத்தில் உருக்கமான பதிவை பகிர்ந்துள்ளார். “மூத்த நாடக மற்றும் திரைப்பட நடிகர் பரத் கபூர் ஜியின் மறைவு செய்தி மிகுந்த வருத்தம் அளிக்கிறது. என் ஆரம்ப காலங்களில் அவருடன் பணியாற்றிய நினைவுகள் என்றும் மறக்க முடியாதவை. ஒரு சிறந்த மனிதர். ஓம் சாந்தி,” என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பரத் கபூரின் மறைவு, பாலிவுட் திரையுலகில் பெரும் இழப்பாக கருதப்படுகிறது.