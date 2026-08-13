வைபவ்வின் ‘மாறு வேஷம்’ திரைப்படம் அக்டோபர் 1ம் தேதி வெளியீடு!

நடிகர் வைபவ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘மாறு வேஷம்’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 1ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இயக்குநர் ஸ்ரீனி எழுதி இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் வைபவ், வியானா, ராம்கி, முனிஷ்காந்த், விவேக் பிரசன்னா, லிவிங்ஸ்டன், ஜார்ஜ் மரியம், இந்துமதி, மு. ராமசாமி, செல் முருகன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
படத்திற்கு ராஜ்குமார் அமல் இசையமைத்துள்ளார். ஒனிரோமான்சி பிக்சர்ஸ் மற்றும் மங்கி மேன் கம்பெனி சார்பில் விஜய் ஆனந்த் மற்றும் வைபவ் இணைந்து இப்படத்தை தயாரித்துள்ளனர்.
சமீபத்தில் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்ற நிலையில், தற்போது படத்தின் ரிலீஸ் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.