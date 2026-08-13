முத்தையா இயக்கத்தில் அருண் விஜய் நடிக்கும் ‘இருளன்’!

முத்தையா எழுதி இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தில் அருண் விஜய் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கு ‘இருளன்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள நிலையில், படக்குழு அறிவிப்பு வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளது.
நேதாஜி புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் சண்முகவேல் பாண்டியன் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைக்கிறார். நடிகை மிர்ணா, சமுத்திரக்கனி, ஜான் கொக்கன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
‘இருளன்’ திரைப்படம் தொடர்பான அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Presenting the first look motion poster of ‘IRULAN’ for you’ll!! 💥
@dir_muthaiya @s_v_pandian @nethajifilm1032 @thondankani @mirnaaofficial @highonkokken @GhibranVaibodha #Gopinath_DOP @kalaivananoffl #Balachander_Art #SakthiSaravanan_Stunt @Pavan_Reddot @Udaykumar_mix… pic.twitter.com/vWaw14Mehi
— ArunVijay (@arunvijayno1) August 12, 2026