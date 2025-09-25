34.2 C
Chennai
25th September 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

வடசென்னை 2: தனுஷ் சொன்ன தகவல்.!!

by jothika lakshu034
vadachennai 2 movie latest update viral

வடசென்னை 2 படம் குறித்து தனுஷ் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்கள் ஒருவராக வலம் வருபவர் தனுஷ். இவரது நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் வடசென்னை இந்த படத்தை வெற்றிமாறன் இயக்கியிருந்தார் இந்த திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது.

இந்த படத்தில் இரண்டாம் பாகம் குறித்து ஆவலோடு ரசிகர்கள் காத்திருந்த நிலையில் சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய தனுஷ் இந்த படத்தின் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

அதாவது வடசென்னை 2 திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு தொடங்கப் போவதாகவும் 2027 ஆம் ஆண்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று கூறியுள்ளார் இவர் கொடுத்த அப்டேட் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தற்போது தனுஷ் நடிப்பில் இட்லி கடை என்ற திரைப்படம் வெளியாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

vadachennai 2 movie latest update viral
vadachennai 2 movie latest update viral