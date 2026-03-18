வதந்திகளை நம்பாதீர்.. அஜித் 64 படம் குறித்து ட்விட்டர் பிரபலம் ரமேஷ் பாலா பதிவு..!

அஜித் 64 படம் குறித்து வதந்தி பரவ ட்விட்டர் பிரபலமான ரமேஷ் பாலா விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களின் ஒருவராக வலம் வருபவர் அஜித் குமார். இவரது நடிப்பில் குட் பேட் அக்லி என்ற திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பையும் அமோக வசூல் வேட்டையையும் நடத்தி இருந்தது.
இந்தப் படத்தின் மாபெரும் வெற்றியை தொடர்ந்து இந்த படத்தை இயக்கிய ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் அஜித் 64 படத்தையும் இயக்கப் போவதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருந்தது. தற்போது அஜித் கார் ரேஸில் அதிகம் கவனம் செலுத்தி வருவதால் இந்த படத்திற்கான படப்பிடிப்பு தள்ளிப் போய்க்கொண்டு இருக்கிறது.
இந்த நிலையில் அஜித் 64 குறித்து சில வதந்திகள் பரவி வருவதால் ட்விட்டர் பிரபலமான ரமேஷ் பாலா விளக்கம் கொடுத்து பதிவிட்டு உள்ளார். அதில் இப்போதுதான் சுரேஷ் சந்திரா சாரிடம் பேசினேன் என்றும் ஏகே 64 படத்தினை இயக்குனர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் தான் இயக்குகிறார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இது மட்டும் இல்லாமல் சிறுத்தை சிவா மற்றும் வெங்கட் பிரபு ஆகியோர் அஜித்குமாரின் எதிர்கால படங்களை இயக்க வரிசையில் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் எனவே எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்காக காத்திருங்கள் என்றும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இவரின் இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
Jus now spoke to @SureshChandraa Sir..#AK64 director remains the same as Director @Adhikravi @directorsiva and @vp_offl are in the pipeline to direct future #AK movies..
Always wait for official information and don't believe in rumors! 🙏
— Ramesh Bala (@rameshlaus) March 18, 2026