12th February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

“இது ஒன்​றும் தியேட்​டர் கிடையாது” – ரசிகர்​களிடம் அஜித் கோபம்

by dinesh kumar085
"This is not a theater" - Ajith gets angry with fans

“இது ஒன்​றும் தியேட்​டர் கிடையாது” – ரசிகர்​களிடம் அஜித் கோபம்

அஜித்​கு​மார் ‘குட் பேட் அக்​லி’ படத்​துக்​குப் பிறகு ஆதிக் ரவிச்​சந்​திரன் இயக்​கத்​தில் மீண்​டும் நடிக்க இருக்கிறார். இதற்​கிடையே கார் பந்​த​யங்​களி​லும் கவனம் செலுத்தி வரு​கிறார். இதற்​காக அஜித் ரேஸிங் என்ற நிறு​வனத்​தை​யும் தொடங்​கி​யுள்​ளார்.

கடந்த ஆண்டு அவருடைய அணி பல நாடு​களில் நடந்த கார் பந்​த​யங்​களில் கலந்​து​கொண்டது. சில போட்டிகளில் வெற்​றியை​யும் பெற்​றது. தற்போது அபுதாபியில் உள்ள யாஸ் மெரினா சர்க்​யூட்​டில் நடந்த பந்தயத்​தில் அஜித் பங்கேற்​றார். சிவகார்த்திகேயன், வெங்​கட் பிரபு ஆகியோ​ர் சமீபத்​தில் அவரை அங்கு சந்​தித்​தனர். அவரைக் காண ஆயிரக்​கணக்​கான ரசிகர்​கள் தின​மும் அங்கு வரு​கின்​றனர். அவருடன் புகைப்​படம் எடுத்துக்கொள்​கின்​றனர்.

இந்​நிலை​யில் அங்கு கூடிய ரசிகர்​கள் சிலர் அவரை, ‘தல’, ‘தல’ என்று கோஷமிட்​டனர். இதைக் கண்ட அஜித்குமார் கோபமடைந்​தார். ‘தயவு செய்து பொறுப்​பாக நடந்​து​கொள்​ளுங்​கள். இது தியேட்​டர் கிடையாது’ என அவர்களிடம் கூறி​னார். மேலும் இது​போன்ற மோட்​டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நிகழ்ச்​சிகளில் சத்​தம் போட வேண்​டாம் என்றும் கேட்​டுக்​கொண்​டார். இந்த நிகழ்வு வலை​தளங்​களில் வைரலாகி வருகிறது. இதற்கு முன்பும் அஜித்​ இவ்வாறு ரசிகர்களிடம் அன்புக் கோரிக்கை வைத்​திருக்​கிறார்.

"This is not a theater" - Ajith gets angry with fans
“This is not a theater” – Ajith gets angry with fans