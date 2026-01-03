3rd January 2026
ஜனநாயகன் படத்துக்கு முன் பதிவு ஸ்லோவாக இருப்பதற்கு காரணம் அவர்கள் கேட்கும் பர்சன்டேஜ் தான்.. திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் ஓபன் டாக்.!!

by jothika lakshu095

ஜனநாயகன் படத்தின் திரையரங்க உரிமை குறித்து திருப்பூர் சுப்ரமணியன் பேசியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் தளபதி விஜய். இவரது நடிப்பில் ஜனநாயகன் என்ற திரைப்படம் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி பொங்கலை முன்னிட்டு வெளியாக உள்ளது.

எச்.வினோத் இயக்கத்திலும், கே.வி.என் ப்ரொடக்சன் தயாரிப்பிலும் உருவாக உள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க உள்ளார் மேலும் பூஜா ஹெக்டே,மமீதா பைஜூ, போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இது விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு எக்கச்சக்கமாக இருந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் திருப்பூர் சுப்ரமணியன் ஜனநாயகன் படத்திற்கு திரையரங்குகளில் 75 முதல் 80% வரை கேட்கிறாங்க இது ரொம்ப அதிகம் அதனால் தான் புக்கிங் ஸ்லோவாக இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.

இதை விஜய் காதுகே கொண்டு போயிட்டேன் 70% வரைக்கும் பேசி பார்த்தாச்சு ஆனா இந்த முரண்பாடால்தான் தியேட்டர் புக் பண்ண முடியல அவங்க 75 தான் வேணும்னு பிடிவாதமா இருக்காங்க ஆனா மத்தபடி எல்லாருமே ஜனநாயகன் படத்தை தான் திரையரங்கங்களில் போட நினைப்பாங்க என்று சொல்லுகிறார்.

இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

thirupur subramaniyam talk about jananayagan movie