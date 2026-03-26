“வி.ஜே. பார்வதி பற்றி பேச எதுவும் இல்லை..” – விஜய் சேதுபதி

இயக்குனர்கள் மணிகண்டன் மற்றும் அஜித்குமார் இணைந்து இயக்கியுள்ள வெப் தொடர் “முத்து என்கிற காட்டான்”. இதில் நாயகனாக விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ளதுடன், தனது ‘விஜய் சேதுபதி புரொடக்ஷன்ஸ்’ மூலம் தயாரித்தும் உள்ளார்.
இந்த தொடரில் மலையாள நடிகர் இர்ஷாத் அலி, பாலிவுட் நடிகர் மிலிண்ட் சோமன், மேலும் சிங்கம் புலி, வேட்டை முத்துக்குமார், ரிஷா ஜேக்கப்ஸ் மற்றும் வி.ஜே.பார்வதி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இந்த தொடர் மார்ச் 27ஆம் தேதி JioHotstar ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.
புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட விஜய் சேதுபதி, பிக் பாஸ் மூலம் பிரபலமான வி.ஜே.பார்வதி குறித்து சிரிப்பூட்டும் வகையில் பேசினார்.
“சிம்பு, சூர்யா மாதிரி அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் இருக்கும்போது என்னை ‘பிக் பாஸ்’ செய்ய வைத்த Pradeep அவர்களுக்கு நன்றி. வி.ஜே. பார்வதி பற்றி பேச எதுவும் இல்லை… வாரா வாரம் ‘பாரு’விடம் பேசி சலிச்சுட்டேன்,” என கலாய்த்தார்.
அவர் மேலும், “வி.ஜே.பார்வதி மீது சிலருக்கு வருத்தம் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த வெப் தொடரை பார்த்த பிறகு அவரை நீங்கள் கண்டிப்பாக விரும்புவீர்கள்,” என்றும் கூறினார்.
அதேபோல், முத்துக்குமார் நடித்த விதத்தையும் பாராட்டிய அவர், “அவர் ஒரு திறமையான நடிகர். அவரைகார்த்திக் சுப்புராஜ், மணிகண்டன் போன்ற இயக்குனர்களிடம் அறிமுகப்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி,” என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்த பேச்சு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. குறிப்பிடத்தக்கது என்னவென்றால், இந்த தொடரில் “லலிதா” என்ற கதாபாத்திரத்தில் வி.ஜே.பார்வதி நடித்துள்ளார்.