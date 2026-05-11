சினிமா முதல் அரசியல் வரை.. முதல்வர் விஜய் வாழ்வில் கடந்து வந்த பாதை – ஓர் பார்வை!

1945ஆம் ஆண்டு மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் தங்கச்சிமடத்தில் தமிழ் கத்தோலிக்க குடும்பத்தில் பிறந்தவர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர். திரைப்பட துறையில் பணியாற்றி வந்த அவர், 1978ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘அவள் ஒரு பச்சை குழந்தை’ திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார். பின்னர் 1981ஆம் ஆண்டு வெளியான சட்டம் ஒரு இருட்டறை படத்தின் மூலம் பெரும் கவனம் பெற்றார். இதுவரை 60க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார்.
சந்திரசேகர் – ஷோபா தம்பதியருக்கு 1974 ஜூன் 22ஆம் தேதி விஜய் பிறந்தார். சிறுவயதிலிருந்தே தந்தையின் படப்பிடிப்புகளுக்கு சென்று வந்த விஜய், அப்போது பெரும்பாலும் விஜயகாந்த் நடித்த படங்களின் சூழலில் வளர்ந்தார். அவற்றில் சிறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்ததன் மூலம் திரையுலக அனுபவத்தைப் பெற்றார்.
எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் காலத்திலேயே திரையில் தோன்றிய விஜய், பின்னர் சினிமா மீது அதிக ஈர்ப்புடன் வளர்ந்தார். தந்தையின் விருப்பத்தின்படி சென்னை Loyola College கல்லூரியில் விஸ்காம் பிரிவில் சேர்ந்தாலும், சினிமா வாய்ப்புகள் காரணமாக படிப்பை தொடர முடியவில்லை.
அதன்பின், எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் இயக்கிய நாளைய தீர்ப்பு படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார் விஜய். ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்த வரவேற்பு கிடைக்காத நிலையில், 1993ஆம் ஆண்டு வெளியான செந்தூரபாண்டி படத்தில் விஜயகாந்துடன் இணைந்து நடித்தது அவருக்கு திரையுலகில் முக்கிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது.
1994ஆம் ஆண்டு வெளியான ரசிகன் படத்தின் மூலம் ‘இளைய தளபதி’ என்ற பட்டத்தை பெற்ற விஜய், தொடர்ந்து பல வெற்றி படங்களில் நடித்தார். கில்லி, திருப்பாச்சி, சிவகாசி போன்ற படங்கள் அவரை குடும்ப ரசிகர்களிடமும் கொண்டு சென்றன. பின்னர் துப்பாக்கி திரைப்படம் மூலம் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மீண்டும் தன்னை நிலைநிறுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து மெர்சல், சர்கார், பிகில், மாஸ்டர், பீஸ்ட், வாரிசு, லியோ மற்றும் தி கோட் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் மூலம் தனது நட்சத்திர அந்தஸ்தை மேலும் உயர்த்தினார்.
திரையுலகைத் தாண்டியும், நேர்த்தி மற்றும் அமைதியான தன்மைக்காக விஜய் பலராலும் பாராட்டப்பட்டவர். தங்கை வித்யாவின் இழப்பு தனது வாழ்க்கையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதாகவும், அதுவே தன்னை அமைதியான மனிதராக மாற்றியதாகவும் அவர் பலமுறை தெரிவித்துள்ளார்.
அரசியலிலும் விஜயின் பயணம் நீண்டகால திட்டமிடலுடன் நகர்ந்தது. 2008ஆம் ஆண்டு இலங்கை தமிழர் பிரச்னைக்காக சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். பின்னர் 2009ஆம் ஆண்டு விஜய் மக்கள் இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டது. கல்வி உதவிகள், சமூக சேவைகள் மற்றும் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மூலம் மக்கள் மத்தியில் தனித்த இடத்தைப் பெற்றார்.
2021ஆம் ஆண்டு உள்ளாட்சித் தேர்தலில் விஜய் மக்கள் இயக்க வேட்பாளர்கள் சில இடங்களில் வெற்றி பெற்றது அவரது அரசியல் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய அடித்தளமாக அமைந்தது. அதன் பின்னர் 2024ஆம் ஆண்டு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய விஜய், ஆளும் அரசுக்கு மாற்றாக தன்னை முன்வைத்தார்.
டிஜிட்டல் பிரசாரம், ரசிகர் வலையமைப்பு மற்றும் நேரடி மக்கள் தொடர்பு ஆகியவை அவரது அரசியல் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றின. நடிகராக தொடங்கி அரசியல் தலைவராக உயர்ந்த விஜய், தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக பதவியேற்றிருப்பது அரசியல் மற்றும் திரையுலகில் மிகப்பெரிய பரிணாமமாக பார்க்கப்படுகிறது.