‘3 வித காதலை சொல்லும் ‘ஸ்வீட்டி நாட்டி கிரேசி’ பட இயக்குநர் தகவல்..!
காதல் கதைகளுக்கு எல்லையே இல்லை. அதனை எப்படி திரைக்கதையாய் உருவாகிறது என்ற வகையில் ரசிகர்களை வசீகரிக்கிறது. அவ்வாறு இதோ காதலைப் பேசும் ஒரு திரைப்பட தகவல்கள் பார்ப்போம்..
மூன்று விதமான காதலைச் சொல்லும் விதமாக ‘ஸ்வீட்டி நாட்டி கிரேசி’ என்ற திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இதை அறிமுக இயக்குநர் ராஜசேகர்.ஜி இயக்கியுள்ளார்.
த்ரிகுண் நாயகனாக நடிக்கும் இப்படத்தில் ஜீத்தா கோஷ், இனியா, ராதா, ரவிமரியா, தம்பி ராமையா, சத்யன், சாம்ஸ், ஆலி உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர். அருண் விஷுவல்ஸ் என்ற பட நிறுவனம் சார்பில் கோவை ரமேஷ், தமிழ், தெலுங்கில் இதைத் தயாரித்துள்ளார்.
விஜய ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள இப்படத்துக்கு அருணகிரி இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் கதைக்களம் பற்றி இயக்குநர் தெரிவிக்கையில்,
‘3 கோணங்களில் நடக்கும் இக்கதையில் நகைச்சுவைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறோம். இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு ஏற்ற டிரெண்டிங்கான படமாக இது இருக்கும். தமிழ், தெலுங்கில் ஒரே நேரத்தில் படப்பிடிப்பை நடத்தினோம்.பிப்ரவரி. 13-ல் வெளியாகிறது’ என கூறியுள்ளார் இயக்குநர் ராஜசேகர்.ஜி.