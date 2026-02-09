9th February 2026
‘3 வித காதலை சொல்​லும் ‘ஸ்வீட்டி நாட்டி கிரேசி’ பட இயக்குநர் தகவல்..!

‘3 வித காதலை சொல்​லும் ‘ஸ்வீட்டி நாட்டி கிரேசி’ பட இயக்குநர் தகவல்..!

காதல் கதைகளுக்கு எல்லையே இல்லை. அதனை எப்படி திரைக்கதையாய் உருவாகிறது என்ற வகையில் ரசிகர்களை வசீகரிக்கிறது. அவ்வாறு இதோ காதலைப் பேசும் ஒரு திரைப்பட தகவல்கள் பார்ப்போம்..

மூன்று வித​மான காதலைச் சொல்​லும் வித​மாக ‘ஸ்வீட்டி நாட்டி கிரேசி’ என்ற திரைப்படம் உருவாகியுள்​ளது. இதை அறி​முக இயக்குநர் ராஜசேகர்​.ஜி இயக்​கி​யுள்​ளார்.

த்ரி​குண் நாயக​னாக நடிக்​கும் இப்​படத்​தில் ஜீத்தா கோஷ், இனி​யா, ராதா, ரவிமரி​யா, தம்பி ராமை​யா, சத்​யன், சாம்ஸ், ஆலி உள்பட பலர் நடித்​துள்​ளனர். அருண் விஷுவல்ஸ் என்ற பட நிறு​வனம் சார்​பில் கோவை ரமேஷ், தமிழ், தெலுங்கில் இதைத் தயாரித்​துள்​ளார்.

விஜய ஒளிப்​ப​திவு செய்​துள்ள இப்​படத்துக்கு அருணகிரி இசையமைத்​துள்​ளார். படத்தின் கதைக்களம் பற்றி இயக்குநர் தெரிவிக்கையில்,

‘3 கோணங்​களில் நடக்கும் இக்கதை​யில் நகைச்​சுவைக்கு முக்​கி​யத்​து​வம் கொடுத்திருக்​கிறோம். இன்​றைய இளைய தலை​முறைக்கு ஏற்ற டிரெண்​டிங்​கான படமாக இது இருக்​கும். தமிழ், தெலுங்​கில் ஒரே நேரத்தில் படப்​பிடிப்பை நடத்​தினோம்​.பிப்ரவரி. 13-ல் வெளி​யாகிறது’ என கூறியுள்ளார் இயக்​குநர் ராஜசேகர்​.ஜி.

