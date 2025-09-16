சூர்யா 46 படம் குறித்து வெளியான சூப்பர் தகவல்..!

சூர்யா 46 படத்தின் ஓடிடி உரிமையை பிரபல நிறுவனம் தட்டி தூக்கியுள்ளது
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சூர்யா.இவரது நடிப்பில் கங்குவா என்ற திரைப்படம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா கருப்பு என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
இந்த படத்தை தொடர்ந்து அடுத்ததாக வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா 46 என்ற படத்தில் சூர்யா நடிக்க உள்ளார்.இந்த படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ நடிக்க இருக்கும் நிலையில் ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்க உள்ளார்.
இந்த நிலையில் தற்போது சூர்யா 46 படம் குறித்து லேட்டஸ்ட் தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதாவது இந்த படத்தின் OTT உரிமையை netflix நிறுவனம் 85 கோடி கொடுத்து வாங்கியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.