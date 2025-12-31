31st December 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கப் போகும் புதிய படம் குறித்து வெளியான தகவல்.!!

by jothika lakshu074
Superstar Rajinikanth's new film update..!

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக ஜொலித்து வருபவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். இவரது நடிப்பில் ஜெயிலர் 2 என்ற திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

இந்த படங்களை தொடர்ந்து அடுத்ததாக ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் இரண்டு படங்களில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த நிலையில் தற்போது அடுத்த படம் குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அதாவது ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கப் போவதாகவும் எச். வினோத் மற்றும் எஸ்.யூ அருண்குமார் ஆகியோர் அந்தப் படத்தை இயக்க ஆரம்பகட்ட பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் அடுத்த அடுத்த உருவாகும் படங்கள் குறித்த அப்டேட் வெளியாவது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்தக் கூட்டணி குறித்து உங்களது கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Superstar Rajinikanth's new film update..!