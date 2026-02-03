3rd February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

94-வது வயதில் காதல்கதை படம் இயக்குகிறார் சிங்​கீதம் சீனிவாச ராவ்

by dinesh kumar0122
Singheetham Srinivasa Rao to direct love story film at 94

94-வது வயதில் காதல்கதை படம் இயக்குகிறார் சிங்​கீதம் சீனிவாச ராவ்

சாதனைக்கும் வயதுக்கும் சம்பந்தமில்லை. பயிற்சியிலும் முயற்சியிலும் வீரியம் இருந்தால் போதும் தானே.

அவ்வகையில் பிரபல இயக்​குநர் சிங்கீதம் சீனி​வாச ராவ், தமிழ், தெலுங்கு, இந்​தி, கன்​னடத்​தில் பல படங்​களை இயக்கி இருக்கிறார். தமிழில் ராஜ​பார்​வை, பேசும் படம், அபூர்வ சகோதரர்கள், மைக்கேல் மதன காமராஜன், மகளிர் மட்டும், மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் உள்பட சில படங்​களை இயக்கியுள்ளார்.

இவருக்கு கமல்​ஹாசன், ‘அபூர்வ சிங்​கீதம்’ என்​கிற பெயரில் ஒரு கொண்​டாட்ட நிகழ்ச்​சியை சில வருடங்களுக்கு முன் நடத்​தி​னார். இந்​நிலையில், சிங்​கீதம் சீனிவாசராவ் தனது 61-வது திரைப்​படத்தை இயக்க இருக்கிறார். அதை தயாரிக்க இருப்ப​தாக பிரபல தெலுங்கு திரைப்பட நிறு​வன​மான வைஜெயந்தி மூவிஸ் அறி​வித்​துள்​ளது.

இதன் தொடக்கவிழா ஐதராபாத்தில் நடைபெற்றது. இது, இளம் தலை​முறை​யின் காதலைப் பேசும் படமாக இருக்​கும் என்று கூறப்​படு​கிறது. சிங்​கீதம் சீனி​வாச ராவ் 94-வது வயதில் திரைப்​படத்தை இயக்க இருக்​கிறார் என்​பது குறிப்பிடத்​தக்​கது.

Singheetham Srinivasa Rao to direct love story film at 94
Singheetham Srinivasa Rao to direct love story film at 94