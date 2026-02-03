94-வது வயதில் காதல்கதை படம் இயக்குகிறார் சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ்
சாதனைக்கும் வயதுக்கும் சம்பந்தமில்லை. பயிற்சியிலும் முயற்சியிலும் வீரியம் இருந்தால் போதும் தானே.
அவ்வகையில் பிரபல இயக்குநர் சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடத்தில் பல படங்களை இயக்கி இருக்கிறார். தமிழில் ராஜபார்வை, பேசும் படம், அபூர்வ சகோதரர்கள், மைக்கேல் மதன காமராஜன், மகளிர் மட்டும், மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் உள்பட சில படங்களை இயக்கியுள்ளார்.
இவருக்கு கமல்ஹாசன், ‘அபூர்வ சிங்கீதம்’ என்கிற பெயரில் ஒரு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியை சில வருடங்களுக்கு முன் நடத்தினார். இந்நிலையில், சிங்கீதம் சீனிவாசராவ் தனது 61-வது திரைப்படத்தை இயக்க இருக்கிறார். அதை தயாரிக்க இருப்பதாக பிரபல தெலுங்கு திரைப்பட நிறுவனமான வைஜெயந்தி மூவிஸ் அறிவித்துள்ளது.
இதன் தொடக்கவிழா ஐதராபாத்தில் நடைபெற்றது. இது, இளம் தலைமுறையின் காதலைப் பேசும் படமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் 94-வது வயதில் திரைப்படத்தை இயக்க இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.