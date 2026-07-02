2nd July 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

“சிக்மா” டப்பிங் BTS புகைப்படங்கள் வெளியீடு

by Suresh076
Sigma dubbing BTS photos released

நடிகர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் ‘சிக்மா’ படத்தின் டப்பிங் பணிகள் மற்றும் BTS புகைப்படங்கள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

நடிகராக இருந்து முதலமைச்சராக மாறிய விஜய்யின் மகன் Jason Sanjay இயக்கும் ‘சிக்மா’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பிரமாண்டமாக நிறைவடைந்த நிலையில், இறுதிக்கட்ட டப்பிங் பணிகளும் முடிவடைந்துள்ளன. படம் இம்மாத இறுதியில் திரையரங்குகளில் வெளியாகத் தயாராகி வருகிறது.

இந்தப் படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள Sundeep Kishan தனது சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்களுடன் சில முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார். மேலும் ஜேசன் சஞ்சயுடன் இடம்பெற்ற இதுவரை வெளியாகாத BTS (Behind The Scenes) புகைப்படங்களையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில், ‘சிக்மா’ படத்திற்கான தனது டப்பிங் பணிகள் நிறைவடைந்ததாகவும், படம் ஜூலை 31 அன்று வெளியீட்டுக்கு தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.