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Tamilstar
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சிபிராஜ் தொடங்கிய புதிய தயாரிப்பு நிறுவனம்.. ரசிகர்களிடம் ஆதரவு கேட்ட நடிகர்

by Suresh037
Sibiraj Launches New Production House

தமிழ் சினிமாவில் நடிகர் சத்யராஜின் மகனான சிபிராஜ், ‘ஸ்டூடண்ட் நம்பர் 1’ திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார். தொடர்ந்து வித்தியாசமான கதைகளைத் தேர்வு செய்து நடித்து வரும் இவர், சமீபத்தில் வெளியான ‘டென் ஹவர்ஸ்’ படத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், நடிகராக மட்டுமின்றி தற்போது தயாரிப்பாளராகவும் சிபிராஜ் புதிய பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளார். அதன்படி, ‘அண்டர்டாக் பிலிம்ஸ்’ என்ற புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தை அவர் தொடங்கியுள்ளார்.

இந்த நிறுவனத்தின் முதல் தயாரிப்பில் சிபிராஜே கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். இப்படத்தை ‘ஜீப்ரா’ படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் ஈஷ்வர் கார்த்திக் இயக்குகிறார்.

இதுகுறித்து சிபிராஜ் கூறுகையில், “சினிமாவை நம்பி புதிய பாதையில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறேன். சினிமாவுக்கு என்றென்றும் உண்மையாக இருப்பேன். எனது இந்தப் புதுமுயற்சிக்கு ரசிகர்கள் ஆதரவு தர வேண்டும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சிபிராஜ் – ஈஷ்வர் கார்த்திக் கூட்டணியில் உருவாகும் இப்படம் குறித்த கூடுதல் அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.