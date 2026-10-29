ஸ்ரீதேவி மறைவின்போது ஜான்வி கபூருக்கு பக்கபலமாக நின்ற ஷிகர் பாஹரியா!

பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஸ்ரீதேவியின் திடீர் மறைவு, அவரது குடும்பத்தினரையும் ரசிகர்களையும் பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்தியது. அந்தக் கடினமான காலகட்டத்தில், நடிகை ஜான்வி கபூருக்கு ஆதரவாக அவரது காதலர் ஷிகர் பாஹரியா நின்ற விதம் குறித்து ஜான்வி தற்போது மனம் திறந்துள்ளார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய ஜான்வி கபூர், அப்போது இருவரும் காதல் உறவில் தீவிரமாக இல்லாத நிலையிலும், தனக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஷிகர் எடுத்த முயற்சிகளை நினைவுகூர்ந்துள்ளார்.
அப்போது லண்டனில் படித்துக்கொண்டிருந்த ஷிகர் பாஹரியா, தனது செமஸ்டர் படிப்பைப் பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டு மும்பைக்குத் திரும்பியுள்ளார். ஆரம்பத்தில் தனது தந்தையுடன் வசித்து வந்த அவர், ஜான்விக்கு எப்போது உதவி தேவைப்பட்டாலும் உடனடியாகச் சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்காக, ஜூஹு பகுதியில் உள்ள தனது நண்பரின் வீட்டில் சுமார் ஒரு மாதம் தங்கியிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த விஷயம் அப்போது தனக்குத் தெரியாது என்றும், பின்னர்தான் இதைப் பற்றித் தெரிந்துகொண்டதாகவும் ஜான்வி உணர்ச்சிபூர்வமாகப் பகிர்ந்துள்ளார்.
அந்த நேரத்தில் இருவரும் காதல் உறவில் தீவிரமாக இல்லாவிட்டாலும், தான் மிகவும் கடினமான சூழலை எதிர்கொண்டபோது ஷிகர் தன்னைத் தேடி வந்து ஆதரவளித்தது மிகப்பெரிய மனவலிமையை அளித்ததாக ஜான்வி தெரிவித்துள்ளார். தினமும் சந்தித்துக்கொள்ளவில்லை என்றாலும், தேவைப்படும் நேரத்தில் பாதுகாப்பாகவும் ஆறுதலாகவும் உணர்வதற்கு ஷிகர் அருகில் இருந்தது தனக்கு மிகுந்த நிம்மதியைத் தந்ததாகவும் அவர் நினைவுகூர்ந்துள்ளார்.
ஸ்ரீதேவியின் மறைவுக்குப் பிறகு ஜான்வி கபூர் சந்தித்த கடினமான காலகட்டத்தில், ஷிகர் பாஹரியா அவருக்குத் துணையாக நின்ற சம்பவம் தற்போது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.