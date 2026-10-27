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28th October 2026
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Tamilstar
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‘ஓம்’ படத்தில் சாய் பல்லவி கதாபாத்திர அறிமுக வீடியோ வெளியீடு!

by Suresh088
Sai Pallavi’s Character Glimpse from Dhanush-Mammootty’s ‘Om’ Released!

இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில், தனுஷ் மற்றும் மம்மூட்டி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கும் திரைப்படம் ‘ஓம்’. இப்படத்தில் நடிகை சாய் பல்லவி ஏற்றுள்ள கதாபாத்திரத்தின் அறிமுகக் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவைப் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

இப்படத்தில் சாய் பல்லவி, ‘நித்யா ரெட்டி’ என்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். செம்மரக் கடத்தலுக்கு எதிராகச் செயல்படும் ‘ஆபரேஷன் ஓம்’ என்ற அதிரடிப் படையை வழிநடத்தும் கம்பீரமான அதிகாரியாக அவர் இப்படத்தில் களமிறங்கியுள்ளார்.

தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி மற்றும் ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இப்படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோக்களும் பாடல்களும் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.