“நாட்டின் சிறந்த நடிகை சாய்பல்லவி தான்!” – அமீர்கான் புகழாரம்

பாலிவுட் நடிகர் Aamir Khan தனது மகன் Junaid Khan மற்றும் Sai Pallavi நடித்துள்ள ‘ஏக் தின்’ (Ek Din) திரைப்படத்தைப் பற்றி பேசும் போது, சாய் பல்லவியை பாராட்டி பேசினார்.
இயக்குநர் Sunil Pandey இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த காதல் திரைப்படம், Aamir Khan Productions தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ளது. ஜப்பானில் நடைபெறும் ஒரு விபத்துக்குப் பிறகு நினைவாற்றலை இழக்கும் ஒரு இளம் பெண்ணின் வாழ்க்கையும், ஒரு நாள் காதலாக அவளுடன் பயணம் செய்யும் இளைஞரின் உணர்ச்சிப் பயணமும் இப்படத்தின் மையக்கருவாக அமைந்துள்ளது.
இந்தப் படம் Sai Pallaviக்கு இந்தியில் அறிமுகமாகும் முதல் திரைப்படமாகும். ‘ஏக் தின்’ வரும் மே 1ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
இந்நிலையில், படத்தின் சிறப்பு திரையிடலில் கலந்து கொண்ட Aamir Khan பேசுகையில், “இந்தப் படத்தில் சாய் பல்லவி மிக அற்புதமாக நடித்திருக்கிறார். அவருடைய நடிப்பு பார்வையாளர்களை பிரமிக்க வைக்கும். என் மனதிலிருந்து சொன்னால், இப்போது நம் நாட்டில் உள்ள சிறந்த நடிகை சாய் தான் என்று நான் உணர்கிறேன்,” என்றார்.
மேலும், Junaid Khan பற்றியும் அவர் பேசுகையில், “ஜுனைத் மிகவும் நன்றாக நடித்திருக்கிறார். ஆனால் அவர் என் மகன் என்பதால் அதிகமாக சொல்ல விரும்பவில்லை,” என்று சிரித்தபடி தெரிவித்தார்.
ஒரு தயாரிப்பாளராக இந்தப் படத்தில் பணியாற்றிய அனைவரின் அர்ப்பணிப்பையும் பாராட்டிய Aamir Khan, இசை குறித்தும் தனது கருத்தை பகிர்ந்தார்.
உணர்ச்சி மிக்க காதல் கதையுடன் உருவாகியுள்ள ‘ஏக் தின்’, ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.