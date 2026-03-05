29.5 C
சாய் அபயங்கரின் அடுத்த பாடிய ‘பவழமல்லி’ பாடல் வைரல்

by dinesh kumar098
முன்னணி இசையமைப்பாளராக உருவெடுத்து வருபவர் சாய் அபயங்கர். இன்டீ பாடல்கள் மூலம் பிரபலமான சாய் அபயங்கர் சமீபத்தில் வெளியான பல பெரிய திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார்.

மேலும், சூர்யா மற்றும் ஆர்.ஜே. பாலாஜி கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் ‘கருப்பு’ திரைப்படத்திற்கும் இசையமைத்துள்ளார்.மேலும், சில பெரிய பட்ஜெட் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்து வரும் சாய் அபயங்கர் தனது அடுத்த இன்டீ பாடலுக்கான ப்ரோமோ வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். ‘பவழ மல்லி’ என தலைப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த பாடலை விவேக் எழுத, ஸ்ருதிஹாசன் பாடியுள்ளார்.

சாய் அபயங்கர் இசையில் உருவாகி இருக்கும் இந்தப் பாடல் நாளை 5-ந்தேதி இரவு 7.00 மணிக்கு வெளியாகிறது. பவழ மல்லி பாடலின் ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. இந்த வீடியோ வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பாடல் திருமண பின்னணியில் உருவாகி இருக்கிறது.

