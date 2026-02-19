25.9 C
நடிகை ரெஜினா சினிமா பயணத்தில் நடந்த சில கசப்பான அனுபவங்கள்..!

by jothika lakshu077
Regina has experienced disrespect and inferiority complex in Bollywood

பாலிவுட்டில் அவமரியாதை மற்றும் தரக்குறைவான அனுபவத்தை ரெஜினா சந்தித்துள்ளார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கண்ட நாள் முதல் என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான இவர் அதனை தொடர்ந்து பஞ்சாமிர்தம்,கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா, மாநகரம், சரவணன் இருக்க பயமேன், சிலுக்குவார் பட்டி சிங்கம், கசட தபற, தலைவி போன்ற பல படங்களில் நடித்த தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

இது மட்டும் இல்லாமல் அஜித் நடிப்பில் வெளியான விடாமுயற்சி படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த நிலையில் ரெஜினா கசண்டாரா வாழ்க்கையில் நடந்த கசப்பான சில அனுபவங்கள் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சில சமயங்களில், அவர் தென்னிந்தியர் என்பதால் பாலிவுட்டில் அவமரியாதை அல்லது தரக்குறைவான சிகிச்சையை சந்தித்தார்.. முன்பு கமல்ஹாசன் எதிர்கொண்ட சார்புநிலையைப் போன்றது என்று கூறியுள்ளனர்.

ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் அப்படி இல்லை. ஷூர்வீர், ஃபார்ஸி, ராக்கெட் பாய்ஸ், தி வைவ்ஸ் மற்றும் செக்ஷன் 108 போன்ற திட்டங்களில் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுடனும் அவருக்கு அற்புதமான அனுபவங்கள் இருந்தன. அந்த நேர்மறையான அனுபவங்கள் அவர் ஒரு பெரிய கலைஞராக வளர உதவியது.

இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது

