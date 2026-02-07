7th February 2026
அல்லு அர்ஜுன் அட்லி இயக்கத்தில் ராஷ்மிகா ஆக்‌ஷன் அவதாரம்

by dinesh kumar0112
Rashmika's action avatar in Allu Arjun's Atlee directorial

அட்லி இயக்கி வரும் படத்தின் அப்டேட்ஸ் பார்ப்போம்..

அல்லு அர்ஜுன் நடிக்கும் சயின்ஸ் பிக்சன் படத்தை இயக்கி வரு​கிறார் அட்லி. இதை சன் பிக்​சர்ஸ் பிரம்மாண்ட பட்​ஜெட்டில் தயாரிக்​கிறது. தீபிகா படு​கோன் நாயகி​யாக நடிக்​கிறார்.

இதில் அல்லு அர்​ஜுன் 4 வேடங்​களில் நடிப்​ப​தாகச் செய்திகள் வெளி​யாகி இருந்​தன. இந்​தப் படத்​துக்​குப் பிரபல ஜப்பானிய-பிரிட்​டிஷ் நடனக் கலைஞரும் இயக்குநரு​மான ஹோகுடோ கோனிஷி பணி​யாற்​றி​ உள்ளார். ஜான்வி கபூர், மிருணாள் தாக்​குர், ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோ​ரும் இந்த படத்தில் நடிக்க இருப்பதாகக் கூறப்பட்​டது.

இதுபற்றி மிருணாள் தாக்​குர் தெரிவிக்கையில், ‘ஓ அப்படியா? அதில் நடிக்கிறே​னா? அது நடப்​ப​தற்​காகப் பிரார்த்தி​யுங்​கள். நடந்தால் கொண்​டாடுவோம்’ என்று தெரி​வித்​துள்​ளார். இதனால் அவர் இதில் நடிக்கவில்லை என தெரி​கிறது.

ஆனால், ராஷ்மிகா இப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். அவருக்​குப் படத்​தில் முக்​கிய கதா​பாத்​திரம் என்​றும் ஆக்சன் காட்சிகளும் அவருக்கு இருப்​ப​தாக​வும் இதன் படப்​பிடிப்பு தற்​போது மும்​பை​யில் நடந்து வரு​வ​தாக​வும் கூறப்​படு​கிறது. புஷ்பா படங்​களுக்​குப் பிறகு அல்லு அர்ஜுனுடன் மீண்டும் நடிக்​கிறார் ராஷ்மி​கா.

இதற்கிடையே, விஜய் தேவர​கொண்​டா​வும் ராஷ்மிகா​வும் இந்த மாதம் 26-ந்தேதி திரு​மணம் செய்​து​கொள்ள இருப்பதாகச் செய்​தி​கள் வெளியாகியுள்ளன.

