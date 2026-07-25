சான் டியேகோ காமிக்-கானில் ‘ராமாயணம்’ டிரெய்லர் வெளியீடு – இந்தியாவில் எப்போது ரிலீஸ்?

நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் ‘ராமாயணம்’ திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீடு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. உலகளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இப்படத்தின் டிரெய்லர், அமெரிக்காவில் நடைபெறும் புகழ்பெற்ற சான் டியேகோ காமிக்-கான் நிகழ்ச்சியில் முதன்முறையாகத் திரையிடப்பட உள்ளது.
அமெரிக்காவின் சான் டியேகோ நகரில் நடைபெறும் சர்வதேச பாப் கலாச்சார விழாவான காமிக்-கானில், 4,800 பேர் அமரக்கூடிய ‘பால்ரூம் 20’ அரங்கில் ‘ராமாயணம்’ படக்குழுவின் சிறப்பு பேனல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
இதில் நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், யாஷ், இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி மற்றும் தயாரிப்பாளர் நமித் மல்ஹோத்ரா ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர். இந்திய இதிகாசமான ராமாயணத்தை சர்வதேச ரசிகர்களிடம் கொண்டு செல்வது, படத்தின் பிரம்மாண்ட உருவாக்கம் மற்றும் கதாபாத்திர வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து படக்குழுவினர் கலந்துரையாட உள்ளனர்.
காமிக்-கான் நிகழ்வில் சிறப்பு பதிப்பு திரையிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஜூலை 24-ம் தேதி ‘ராமாயணம்’ படத்தின் டிரெய்லர் உலகம் முழுவதும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலை 8 மணி முதல் 10 மணிக்குள் டிஜிட்டல் தளங்கள் மற்றும் திரையரங்குகளில் டிரெய்லர் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச ரசிகர்களை கவரும் வகையில், காமிக்-கான் நிகழ்ச்சியில் படத்தின் ஆங்கில பதிப்பு டிரெய்லர் திரையிடப்படுகிறது. சர்வதேச பார்வையாளர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் நடிகர்களின் உதட்டசைவுடன் வசனங்கள் பொருந்தும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்திய சினிமாவில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான நட்சத்திரப் பட்டாளம் இப்படத்தில் இணைந்துள்ளது. ஸ்ரீ ராமராக ரன்பீர் கபூர், சீதையாக சாய் பல்லவி, இராவணனாக யாஷ், அனுமனாக சன்னி தியோல், லட்சுமணனாக ரவி துபே, மண்டோதரியாக காஜல் அகர்வால் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
மேலும், ஏ.ஆர். ரஹ்மான் மற்றும் ஹான்ஸ் சிம்மர் இணைந்து இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளனர். தர்மம், தியாகம், கடமை ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு, ஸ்ரீ ராமருக்கும் பேராற்றல் கொண்ட இராவணனுக்கும் இடையேயான பிரம்மாண்ட மோதலை இப்படம் திரையில் காட்சிப்படுத்துகிறது.
இரண்டு பாகங்களாக உருவாகி வரும் ‘ராமாயணம்’ திரைப்படத்தின் முதல் பாகம், தீபாவளியை முன்னிட்டு **நவம்பர் 8, 2026** அன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிரெய்லர் வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து, இப்படத்தின் பிரம்மாண்டமான காட்சிகள் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் கதாபாத்திர தோற்றங்கள் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் மேலும் அதிகரித்துள்ளது.