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இரட்டைக் குழந்தைகளின் அழகிய புகைப்படத்தை பகிர்ந்த ராம் சரண் – உபாசனா தம்பதி!

by Suresh090
Ram Charan and Upasana Share an Adorable Photo of Their Twin Babies

தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான ராம் சரண் மற்றும் தொழிலதிபர் உபாசனா கொனிடேலா தம்பதியினர், தங்களது புதிதாக பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகளின் நெகிழ்ச்சியான புகைப்படத்தை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளனர்.

சமீபத்தில் இந்த தம்பதிக்கு ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் என இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறந்தன. இதையடுத்து, மூத்த மகள் க்ளின் காரா மற்றும் புதிதாக பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகளின் கைகள் ஒன்றாக இணைந்திருக்கும் அழகிய புகைப்படத்தை உபாசனா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த புகைப்படம் ரசிகர்களிடையே வைரலாகி வருகிறது.

ராம் சரண் – உபாசனா தம்பதியினர் கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர். திருமணமாகி ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலான காலத்திற்குப் பிறகு, 2023 ஜூன் 20-ஆம் தேதி இவர்களுக்கு முதல் மகளான க்ளின் காரா பிறந்தார். தற்போது இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளதால், ரசிகர்களும் திரையுலக பிரபலங்களும் வாழ்த்துகளை குவித்து வருகின்றனர்.

குழந்தைகளின் பெயர்களுக்குப் பின்னால் இருக்கும் சிறப்பு

தனது குழந்தைகளுக்கு சூட்டப்பட்ட பெயர்களின் அர்த்தத்தைப் பற்றி சமீபத்திய நேர்காணலில் ராம் சரண் மனம் திறந்துள்ளார்.

ஆண் குழந்தைக்கு சூட்டப்பட்டுள்ள ‘ஷிவ்ராம்’ என்ற பெயர், சிவபெருமான் மற்றும் ராமரின் பெயர்களை இணைத்து உருவாக்கப்பட்டதாகும். இந்த பெயர் வலிமை, ஒழுக்கம், கருணை மற்றும் நீதியை குறிக்கும் வகையில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். மேலும், தனது தந்தை மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவியின் இயற்பெயரான சிவ சங்கர வர பிரசாத் என்பதன் நினைவாகவும் ‘ஷிவ்’ என்ற வார்த்தை பெயரில் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறினார்.

பெண் குழந்தைக்கு சூட்டப்பட்டுள்ள ‘அன்வீரா தேவி’ என்ற பெயரில் ‘வீரா’ என்பது தைரியம் மற்றும் வீரத்தை குறிக்கிறது. ‘அன்’ என்ற முன்னொட்டு அந்த அர்த்தத்தை மேலும் விரிவுபடுத்துகிறது. அதேபோல், ‘தேவி’ என்ற வார்த்தை பெண்மையின் வலிமை மற்றும் கருணையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக ராம் சரண் விளக்கமளித்தார்.

“இரண்டாவது தாய்மை அனுபவம் மிகவும் அமைதியானது” – உபாசனா

இரண்டாவது முறையாக தாயான அனுபவம் குறித்து பேசிய உபாசனா, “முதல் முறை எல்லாமே புதிதாக இருந்ததால் பயமும் பதற்றமும் இருந்தது. ஆனால் இந்த முறை மிகவும் நிதானமாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கிறேன். சிறிய விஷயங்களுக்காக இப்போது பதற்றப்படுவதில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், மூத்த மகள் க்ளின் காராவையும், புதிதாக பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகளையும் சேர்த்து மூன்று குழந்தைகளை கவனிப்பது சவாலானதாக இருந்தாலும், அது வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் ராம் சரண் தனக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாக இருப்பதாக தெரிவித்த உபாசனா, குறிப்பாக மூத்த மகள் க்ளின் காராவை அவர் மிகவும் பொறுப்புடனும் அன்புடனும் கவனித்து வருவதாக பாராட்டியுள்ளார்.

ராம் சரண் – உபாசனா தம்பதியினரின் இந்த குடும்ப புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.