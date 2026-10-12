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15th October 2026
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Tamilstar
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ரஜினியின் சுயசரிதை விரைவில் வெளியாகும்! – வைரமுத்து தகவல்

by Suresh089
Rajinikanth’s Autobiography to Be Released Soon in Tamil and English – Vairamuthu Reveals

நடிகர் ரஜினிகாந்தைச் சந்தித்த கவிஞரும் பாடலாசிரியருமான வைரமுத்து, அவருடன் கலை மற்றும் வாழ்வியல் குறித்து உரையாடியதாகவும், அரசியல் குறித்து பேசவில்லை என்றும் தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ரஜினிகாந்தின் சுயசரிதை குறித்தும் இருவரும் உரையாடியதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக வைரமுத்து வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ரஜினிகாந்தைச் சந்தித்து நீண்ட நாட்களானதால் அவரைப் பார்க்க வந்ததாகவும், ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தச் சந்திப்பின்போது கலை மற்றும் வாழ்வியல் குறித்துப் பேசியதாகவும், ஒரு வார்த்தைகூட அரசியல் பேசவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து, ரஜினிகாந்தின் சுயசரிதை எப்போது வெளியாகும் எனக் கேட்டபோது, அதன் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் விரைவில் வெளியாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்ததாக வைரமுத்து குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், ரஜினிகாந்தின் சுயசரிதை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் முதலில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார். ரஜினிகாந்தின் வாழ்க்கையில் வரலாறு மட்டுமின்றி வசீகரமும் இருப்பதால், அவரது சுயசரிதை அதிகம் விற்பனையாகும் புத்தகங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் என்றும் அவர் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.