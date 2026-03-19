தலைவர் 173 படம் குறித்து வெளியான அதிரடி தகவல்.. எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்.!!

தலைவர் 173 படத்தின் படப்பிடிப்பு குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக ஜொலித்து வருபவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். இவரது நடிப்பில் ஜெயிலர் 2 என்ற திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. நெல்சன் இயக்கி வரும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதி கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது.
இந்தப் படம் முடிந்த கையோடு தலைவர் 173 என்ற படத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்க இருக்கிறார் ஏற்கனவே இந்த படத்தை சுந்தர் சி இயக்க இருந்த நிலையில் அவர் அறிக்கையை வெளியிட்டு படத்திலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருந்தார் இதன் காரணமாக இந்த படத்தை டான் படத்தை இயக்கிய சிபிச் சக்கரவர்த்தி இயக்கப் போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில் தற்போது இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ரஜினிகாந்த் தலைவர் 173 படத்தில் நடிக்க தயாராக இருப்பதாகவும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏப்ரல் 20 அன்று தொடங்க இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முன்னணி நடிகர் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க போவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது விரைவில் இந்த படம் குறித்த அப்டேட்டுகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
