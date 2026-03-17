நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாக போகும் படத்தின் டைட்டிலை பார்த்தவுடன் ரஜினிகாந்த் செய்த செயல்..!

#RKxKH என்ற தலைப்பை பார்த்து ரஜினிகாந்த் பதறிப் போய் உள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக ஜொலித்து வருபவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இவரது நடிப்பில் ஜெயிலர் 2 என்ற திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. இந்தப் படத்தை தொடர்ந்து அடுத்ததாக தலைவர் 173 என்ற படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார்.
இந்த படங்களை தொடர்ந்து நெல்சன் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் மற்றும் ரஜினிகாந்த் இணைந்து புதிய படம் ஒன்றில் நடிக்க உள்ளனர். இந்த படத்திற்கு RKxKH என்று தற்காலிகமாக பெயர் சூட்டி இருக்கும் நிலையில் டைட்டிலை பார்த்து ரஜினிகாந்த் பதற்றம் அடைந்துள்ளார்.
ஏனென்றால் நெல்சன் முதலில் RKxKH என் என்று ஒரு டைட்டில் காடை தயாரித்து ரஜினிகாந்திடம் காட்டிய போது அவர் பதற்றமடைந்து அவர் கைகளாலேயே அதை KHxRK என்று மாற்றி திருப்பி கொடுத்துள்ளார். இவரின் இந்த செயல் பலரையும் உணர்ச்சிவசப்படுத்தியுள்ளது என்று சொல்லலாம்.
தமிழ் சினிமாவில் இரண்டு தூண்களாக இருந்து வரும் கமல்ஹாசன் மற்றும் ரஜினிகாந்த் இருவரும் நடிப்பில் வெளியாகும் படத்திற்கு தென் இந்தியாவில் மட்டுமில்லாமல் இந்தியா முழுவதும் பெறும் எதிர்பார்ப்புகள் இருந்து வருகிறது.
இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.