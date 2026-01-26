1000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய (கி.பி. 10-ஆம் நூற்றாண்டு) நிகழ்ந்த வரலாற்றுக் கதை ‘சுயம்பு’ வெளியீடு
வரலாற்றுக் கதையோ ஆன்மீகக் கதையோ அதற்கு சரியான திரைக்கதை வடிவம் கொடுத்து விட்டால் ரசிகர்களின் வரவேற்பு பேரளவில் கிடைத்து விடுகிறது. அவ்வாறு அண்மையில் ‘காந்தா’ ஆன்மீக படம் வாகை சூடியது. அவ்வகையில் இதோ வரலாற்றுப் பின்னணியில் உருவான ஒரு படம் பார்ப்போம்..
நிகில் சித்தார்த்தா கதாநாயகனாக நடிக்கும் வரலாற்றுப் படம், ‘சுயம்பு’’. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடக்கும் கதையைக் கொண்ட இப்படத்தை தாகூர் மது வழங்க, பிக்சல் ஸ்டுடியோ சார்பில் புவன் மற்றும் ஸ்ரீகர் தயாரிக்கின்றனர்.
பரத் கிருஷ்ண மாச்சாரி இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் சம்யுக்தா, நபா நடேஷ் உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர். இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்பட 5 மொழிகளில் உருவாகியுள்ளது. இதன் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து போஸ்ட் புரொடக்சன்ஸ் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இப்படம் பிப்ரவரி 13-ந்தேதி வெளியாக இருப்பதாக ஏற்கனவே கூறப்பட்டது.
இந்நிலையில், இது வரலாற்றுப் படம் என்பதால் கிராபிக்ஸ் வேலைகள் அதிகம் இருக்கின்றன. இதனால், அது முழுமையாக முடிந்த பின் வெளியிட படக்குழு முடிவு செய்துள்ளது. இதனால், இப்படம் ஏப்ரல்10-ந்தேதிக்குத் தள்ளி வைக்கப்பட்டு உள்ளது.