13th February 2026
எங்க அப்பாவை பார்த்து இதுதான் சக்சஸா என்று கேட்டேன்.. சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் பேச்சு.!!

by jothika lakshu0101
producer soundarya rajinikanth speech for with love success meet

வித் லவ் படம் குறித்து சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் பேசியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக ஜொலித்து வருபவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். இவரது மகள் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த். இவரது தயாரிப்பில் தற்போது வித் லவ் என்ற திரைப்படம் வெளியாகி உள்ளது.

அறிமுக இயக்குனரான மதன் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமான அபிஷன் ஜீவன்த் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடித்துள்ளார்.

மேலும் மலையாள நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார் இந்த படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், படத்திற்கான சக்சஸ் மீட் சமீபத்தில் நடந்துள்ளது.

இதில் தயாரிப்பாளரான சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் பேசிய போது பிரஷோ முடிஞ்சவுடன் பிரீமியர்க்கு போனோம் அப்போ அப்பா எங்க படத்த அப்படி தூக்கி வச்சுட்டாரு அப்பா அம்மாவ பாக்க நான் போயஸ் வீட்டுக்கு போனப்போ ரெண்டு பேரு எனக்கு மிகப்பெரிய ஹக் கொடுத்தாங்க அவர பார்த்து நான் ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் இதுதான் சக்சஸா என்று அதற்கு அவர் சிரிச்சாரு என்று கூறியுள்ளார்.

அவரோட அந்த சிரிப்பை நான் மறக்க மாட்டேன் 16 17 வருஷமா உழைச்சிகிட்டு இருக்கேன் இந்த டீமால தான் எனக்கு சக்சஸ்னா என்னன்னு தெரியுது இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ் மீட் என்னோட ஃபேமிலிக்கு நன்றி என்று சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

இவரின் இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

