2nd February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிரபுதே​வா, வடிவேலு இணையும் ‘பேங் பேங்’

by dinesh kumar0105
Prabhu Deva and Vadivelu reunite after 25 years for 'Bang Bang'

25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிரபுதே​வா, வடிவேலு இணையும் ‘பேங் பேங்’

தமிழ் சினிமாவில் வடிவேலு காமெடிக்கு தனித்த முத்திரை உண்டு என்பது தெரிந்ததே. அவ்வகையில், மீண்டும் பிரபுதேவாவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளார் வடிவேலு. இது பற்றிய தகவல்கள் காண்போம்..

பிரபு தே​வா​வும் வடிவேலு​வும் இணைந்து காதலன், லவ் பேர்ட்​ஸ், மிஸ்​டர் ரோமி​யோ, காதலா காதலா, மனதைத் திருடி​விட்​டாய், எங்​கள் அண்ணா உள்பட பல படங்​களில் நடித்​துள்​ளனர். அதில் இடம்​பெற்ற அவர்​களின் நகைச்​சுவைக் காட்​சிகள் இப்​போதும் பிரபல​மாக உள்​ளன.

இந்​நிலை​யில், அவர்கள் பல ஆண்​டு​களுக்​குப் பிறகு மீண்​டும் இணைந்து நடிக்​கின்​றனர். இப்​படத்தை சாம் ரோட்​ரிக்ஸ் இயக்​கு​கிறார். ஹாரர் அட்​வென்​சர் படமான இதை, கேர்​ஆர்ஜி கண்​ணன் ரவி தயாரிக்​கிறார். தீபக் ரவி இணைத் தயாரிப்பு செய்​கிறார். இதில் பப்லு பிருத்​வி​ராஜ் முக்கிய கதா​பாத்​திரத்​தில் நடிக்​கிறார். வேணு ஒளிப்​ப​திவு செய்​யும் இப்​படத்​துக்கு யுவன் சங்​கர் ராஜா இசை அமைக்​கிறார்.

இப்​படத்​தின் டைட்​டில் டீஸரை படக்​குழு வெளி​யிட்​டுள்​ளது. இப்படத்​துக்கு ‘பேங் பேங்’ எனப் பெயரிடப்​பட்​டு உள்​ளது. டைட்​டில் டீஸரை எஸ்.ஜே.சூர்யா வெளி​யிட்​டுள்​ளார். இப்​படத்​தின் படப்​பிடிப்பு தற்போது நடை​பெற்று வரு​கிறது. பார்ப்போம் சிரிப்பு சரவெடியை.!

Prabhu Deva and Vadivelu reunite after 25 years for 'Bang Bang'
Prabhu Deva and Vadivelu reunite after 25 years for ‘Bang Bang’