25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிரபுதேவா, வடிவேலு இணையும் ‘பேங் பேங்’
தமிழ் சினிமாவில் வடிவேலு காமெடிக்கு தனித்த முத்திரை உண்டு என்பது தெரிந்ததே. அவ்வகையில், மீண்டும் பிரபுதேவாவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளார் வடிவேலு. இது பற்றிய தகவல்கள் காண்போம்..
பிரபு தேவாவும் வடிவேலுவும் இணைந்து காதலன், லவ் பேர்ட்ஸ், மிஸ்டர் ரோமியோ, காதலா காதலா, மனதைத் திருடிவிட்டாய், எங்கள் அண்ணா உள்பட பல படங்களில் நடித்துள்ளனர். அதில் இடம்பெற்ற அவர்களின் நகைச்சுவைக் காட்சிகள் இப்போதும் பிரபலமாக உள்ளன.
இந்நிலையில், அவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் இணைந்து நடிக்கின்றனர். இப்படத்தை சாம் ரோட்ரிக்ஸ் இயக்குகிறார். ஹாரர் அட்வென்சர் படமான இதை, கேர்ஆர்ஜி கண்ணன் ரவி தயாரிக்கிறார். தீபக் ரவி இணைத் தயாரிப்பு செய்கிறார். இதில் பப்லு பிருத்விராஜ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். வேணு ஒளிப்பதிவு செய்யும் இப்படத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசை அமைக்கிறார்.
இப்படத்தின் டைட்டில் டீஸரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இப்படத்துக்கு ‘பேங் பேங்’ எனப் பெயரிடப்பட்டு உள்ளது. டைட்டில் டீஸரை எஸ்.ஜே.சூர்யா வெளியிட்டுள்ளார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. பார்ப்போம் சிரிப்பு சரவெடியை.!