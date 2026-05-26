இத்தாலியில் குடும்பத்துடன் விடுமுறையை கொண்டாடும் நயன்தாரா!

by Suresh079
Nayanthara Enjoys a Family Vacation in Italy

திரையுலகில் திருமணத்திற்குப் பிறகும், தாயான பிறகும் தனது நட்சத்திர அந்தஸ்தை அசைக்காமல் தக்கவைத்திருக்கும் நடிகைகளில் முன்னணியில் இருப்பவர் நயன்தாரா. குடும்ப வாழ்க்கையையும் சினிமா பயணத்தையும் சமநிலையுடன் முன்னெடுத்து வரும் அவர், இன்றும் ரசிகர்களின் மனதில் ‘லேடி சூப்பர் ஸ்டார்’ ஆகவே திகழ்கிறார்.

தொழில்முறை அர்ப்பணிப்பு, வலுவான கதாபாத்திரத் தேர்வுகள் மற்றும் தனித்துவமான திரைச்சாயல் ஆகியவற்றால் பல ஆண்டுகளாக தனது மார்க்கெட்டை நிலைநிறுத்தி வரும் நயன்தாரா, குடும்பத்திற்கும் சம அளவு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறார்.

அந்த வகையில், தற்போது கணவர் விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் இரட்டை குழந்தைகளுடன் இத்தாலியில் விடுமுறையை அனுபவித்து வருகிறார். குடும்பத்துடன் எடுத்துக்கொண்ட அழகிய புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ள நிலையில், அவை ரசிகர்களிடையே வேகமாக வைரலாகி வருகின்றன.

பணிப்புரையில், நயன்தாரா தற்போது நடிகர் சல்மான் கானுடன் புதிய ஹிந்தி திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இயக்குநர் வம்சி பைடிப்பள்ளி இயக்கும் இந்த படம் தற்காலிகமாக ‘SVC 63’ என அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தமிழில் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் கவின் நடிக்கும் ‘ஹாய்’ திரைப்படத்திலும் நயன்தாரா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

குடும்ப மகிழ்ச்சியும், திரை உலக வெற்றியும் என இரண்டையும் சமமாக ரசித்து வரும் நயன்தாராவின் இத்தாலி விடுமுறை புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் கவனம் பெற்று வருகின்றன.