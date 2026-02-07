7th February 2026
தனுஷ் படத்தில் இணைந்த மம்மூட்டி… 'D55' செம அப்டேட்!

தனுஷ் படத்தில் இணைந்த மம்மூட்டி… ‘D55’ செம அப்டேட்!

‘அமரன்’ படம் மூலம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்த ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் தயாரித்து நடிக்கும் படம் டி55. இந்த படத்தில் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் நடிக்கிறார்கள். தற்போது மம்முட்டியும் டி 55 படத்தில் நடிக்கிறார்.

6 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் தமிழ்ப் படத்தில் நடிக்கிறார் அவர் நடிப்பில் கடைசியாக உருவான படமான பேரன்பு 2019 ஆம் ஆண்டில் ரிலீஸானது. அதன் பிறகு, தற்போது கோலிவுட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்.

தனுஷுக்கு தன் தலைவரான ரஜினியுடன் சேர்ந்து நடிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை இருப்பது ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், ரஜினியுடன் நடிக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு இதுவரை கிடைக்காவிட்டாலும், தலைவர் படத்தில் நடித்தவர்களுடன் சேர்ந்து நடிக்கும் வாய்ப்பு தொடர்ந்து கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. மணிரத்னம் இயக்கிய ‘தளபதி’ படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் சேர்ந்து நடித்த மம்முட்டியுடன் நடிக்கவிருக்கிறார் தனுஷ். டி55 படத்தில் நடிக்கும்போது தளபதி பட அனுபவம் குறித்து மம்முட்டியிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முன்னதாக ‘ராயன்’ படத்தில் தனுஷின் தங்கையாக நடித்துக் கொண்டிருந்த துஷாரா விஜயன், அதே நேரத்தில் ரஜினிகாந்தின் ‘வேட்டையன்’ படத்திலும் நடித்தார். துஷாரா விஜயன் ‘ராயன்’ ஷூட்டுக்கு வந்தால், ரஜினி பற்றி கேட்டிருக்கிறார் தனுஷ். மேலும், ‘உன்னை பார்த்தால் பொறாமையாக இருக்கிறது, தலைவருடன் சேர்ந்து நடிக்கிறாய்’ என்று துஷாரா விஜயனிடம் கூறியிருக்கிறார்.

டி55 படத்தை முன்னதாக கோபுரம் ஃபிலிம்ஸ் அன்புச்செழியன் தயாரிப்பதாக இருந்தது. பின்னர் அவர் விலகிக்கொள்ள தனுஷும், ஆர்.டேக் ஸ்டுடியோஸும் சேர்ந்து தயாரிக்கிறது. இப்படத்திற்கு சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார்.

