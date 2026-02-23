23rd February 2026
ரன்வீர் சிங்கிடம் ரூ.10 கோடி கேட்டு லாரன்ஸ் கும்பல் மிரட்டல்

by dinesh kumar041
Lawrence gang threatens Ranveer Singh with Rs. 10 crore

ரன்வீர் சிங்கிடம் ரூ.10 கோடி கேட்டு லாரன்ஸ் கும்பல் மிரட்டல்

பாலிவுட் நடிகர் ரன்​வீர் சிங்​குக்கு லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்​பலைச் சேர்ந்த ஹரிச்​சந்​திரா என்ற ஹாரி பாக்​ஸர் என்​பவர் ரூ.10 கோடி கேட்டு மிரட்​டல் விடுத்​திருந்​தார். ரன்​வீர் சிங்​கின் மானேஜரின் வாட்ஸ்​ ஆப் எண்ணுக்கு வெளிநாட்டு எண்ணிலிருந்து வாய்ஸ் மெசேஜ் மூலம் இந்த மிரட்​டல் விடுக்​கப்​பட்​டிருந்​தது.

இதுகுறித்து மும்பை போலீ​ஸார் வழக்​குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்​றனர்​. அந்த வாய்ஸ் மெசேஜை சரி​பார்ப்​ப​தற்​காகப் பஞ்சாப் மற்​றும் ஹரி​யானா போலீ​ஸாருக்கு அனுப்பி இருந்​தனர். அது ஹாரி பாக்​ஸர் குரல்​தான் என்​பதை அவர்​கள் உறு​திப்​படுத்​தினர்.

இந்​நிலை​யில் மும்பை போலீ​ஸார், ஹாரி பாக்​ஸருக்கு எதி​ராக, லுக் அவுட் நோட்​டீஸை அனுப்​பி​யுள்​ளனர். அனைத்து விமான நிலை​யங்​களுக்​கும் இந்த நோட்​டீஸ் அனுப்​பப்பட்​டு உள்​ள​தாகத் தெரி​கிறது.

பல்​வேறு வழக்​கு​களில் தொடர்​புடைய​தாகக் கைது செய்​யப்​பட்​டுள்ள லாரன்ஸ் பிஷ்னோய், குஜ​ராத் சிறை​யில் அடைக்​கப்​பட்​டுள்​ளார். அங்கிருந்த​படியே தனது கும்பல் மூலம் பல்​வேறு குற்​றச் செயல்​களில் அவர் ஈடு​பட்டு வரு​வ​தாகக் கூறப்படுகிறது.

சல்​மான் கான் வீட்​டில் துப்​பாக்​கி​யால் சுட்​டது, மகா​ராஷ்டிர முன்​னாள் அமைச்​சர் பாபா சித்​திக் கொல்​லப்​பட்​டது, இயக்​குநர் ரோஷித் ஷெட்டி வீட்​டில் துப்​பாக்​கி​யால் சுட்​டது உள்பட பல்​வேறு வழக்​கு​களில் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்​பல் ஈடு​பட்​டுள்​ள​தாக வழக்​குப் பதிவு செய்​யப்​பட்​டு உள்​ளது.

