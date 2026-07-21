21st July 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

கவின் – நயன்தாரா நடிக்கும் ‘Hi’ திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

by Suresh065
Kavin and Nayanthara‘Hi Movie Release Date Announced!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இளம் நடிகர்களில் ஒருவராக வளர்ந்து வரும் நடிகர் கவின், தற்போது விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘Hi’ திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

‘நட்புனா என்ன தெரியுமா’ படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமான கவின், ‘பிக் பாஸ்’ நிகழ்ச்சியின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மேலும் பிரபலமானார். தொடர்ந்து ‘லிஃப்ட்’, ‘டாடா’, ‘ஸ்டார்’, ‘ப்ளடி பக்கர்’, ‘மாஸ்க்’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.

‘Hi’ திரைப்படத்தில் கவினுடன் இணைந்து நடிகை நயன்தாரா மற்றும் நடிகர் சத்யராஜ் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். வயதில் இளையவர், தன்னைவிட மூத்த பெண்ணை காதலிக்கும் கதைக்களத்தை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாகி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

ஏற்கனவே வெளியான இப்படத்தின் போஸ்டர்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், தற்போது படத்தின் வெளியீட்டு தேதியை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, ‘Hi’ திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.