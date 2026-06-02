‘விஜய்யின் கடைசி படமாக ‘கருப்பு’ அமைய வேண்டியது’ – ஆர்.ஜே. பாலாஜி தகவல்!

இயக்குநரும் நடிகருமான ஆர்.ஜே. பாலாஜி, தனது சமீபத்திய வெற்றிப் படமான ‘கருப்பு’ முதலில் நடிகர் விஜய்யை மனதில் வைத்து உருவாக்கப்பட்டதாகவும், அது அவரது கடைசி திரைப்படமாக அமைய திட்டமிடப்பட்டிருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் பேசிய ஆர்.ஜே. பாலாஜி, விஜய் முழுமையாக அரசியலில் கவனம் செலுத்த முடிவு செய்திருந்த காலகட்டத்தில் அவருடன் பல சந்திப்புகள் நடைபெற்றதாக கூறினார். அப்போது, அரசியலுக்கு செல்லும் முன் விஜய்யின் இறுதி திரைப்படம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் விரிவான ஆலோசனைகள் நடந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
“விஜய் சார் அரசியலுக்கு செல்லத் தயாராகி வந்ததால், அவரது கடைசி படம் குறித்து பலமுறை விவாதித்தோம். அந்த சந்திப்புகள் சில காலம் நீடித்தன. அவர் தனது முடிவுக்கான காரணங்களை பகிர்ந்துகொண்டார். அவை மிகவும் நியாயமானதாக எனக்குத் தோன்றியது. அவரது முடிவை நான் முழுமையாக மதித்தேன்,” என ஆர்.ஜே. பாலாஜி கூறினார்.
மேலும், “என்னிடம் புதிய கதைகள் இருக்கிறதா என்று விஜய் சார் கேட்டபோது, அவருக்கு இரண்டு படங்களின் கதைகளை நான் கூறியிருந்தேன். அது எனது உழைப்பு மற்றும் படைப்பாற்றலுக்கு அவர் அளித்த மரியாதையாக நான் கருதுகிறேன்,” என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
விஜய்யுடன் உருவாகாமல் போன அந்தத் திட்டம் பின்னர் நடிகர் சூர்யாவிடம் சென்றதாகவும், அதுவே பின்னர் ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிப் படமாக மாறியதாகவும் ஆர்.ஜே. பாலாஜி பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்த தகவல் தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.