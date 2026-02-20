தெலுங்கு திரையில் வில்லனாக களம் இறங்கினார் கார்த்தி

26.6 C
20th February 2026
by dinesh kumar058
கைதி-2 படம் எப்போது தொடங்கும் என்பது கேள்விக்குறி ஆகியுள்ளது. இந்நிலையில், கார்த்தி ‘சர்​தார் 2’ படத்தில் நடித்து முடித்​துள்​ளார். அடுத்து, தமிழ் இயக்​கும் ‘மார்​ஷல்’ படத்​தில் நடித்து வரும் அவர், நேரடி தெலுங்கு படத்​தில் நடிக்க இருப்​ப​தாக கூறப்படுகிறது.

ஏற்​கனவே தமிழ், தெலுங்​கில் உரு​வான ‘தோழா’ படத்தில் நடித்​துள்ள அவருக்​குத் தெலுங்​கிலும் மார்க்​கெட் இருக்​கிறது. இந்நிலை​யில் ‘ஹிட் 4’ என்ற படத்தை இயக்கிய சைலேஷ் கொலனு இயக்​கத்​தில் நேரடி தெலுங்கு படத்​தில் நடிப்​ப​தாகக் கூறப்​பட்​டது.

இப்​போது, ‘மேட்’ என்ற தெலுங்கு படத்தை இயக்​கிய கல்யாண் ஷங்​கர் இயக்​கும் படத்தில் அவர் நடிக்க இருப்பதாக​வும் இப்படத்தை சித்​தாரா என்டர்டெயின்மென்ட் நிறு​வனம் தயாரிக்க இருப்பதாகவும் கூறப்படு​கிறது.

சூர்​யா, தெலுங்கு இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கும் படத்தில் நடித்து முடித்திருக்​கிறார். இதையடுத்து கார்த்தியும் தெலுங்கு இயக்​குநர்​கள் படங்களில் கவனம் செலுத்த இருக்​கிறார் என கோலிவுட் வட்டாரம் தெரிவிக்கிறது.

