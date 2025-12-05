7th December 2025
அப்பாவையே மிஞ்சிடுவான் போல ‘சிக்மா’ படத்தில் ஜேசன் சஞ்சய் கேமியோ ? செம வைபா இருக்குமாம்

by dinesh kumar0189
Jason Sanjay to make a cameo in 'Sigma' as if he'll surpass his father? Will he have a good vibe?

விஜய் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் தற்போது தன் முதல் படத்தை இயக்கி வருகின்றார். ‘சிக்மா’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தில் சந்தீப் கிஷன் ஹீரோவாக நடிக்கின்றார். லைகா தயாரிக்கும் இப்படத்தின் பெரும்பாலான படப்பிடிப்புகள் முடிவடைந்துள்ளன. அடுத்தாண்டு கோடை விடுமுறையில் ‘சிக்மா’ வெளியாகும் என கணிக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், ‘சிக்மா’ பத்தில் ஒரு குத்துப்பாடல் தமனின் இசையில் உருவாகியிருக்கிறது. இப்பாடல் செம வைஃபான ஒரு பாடலாக தயாராகி உள்ளதாக கூறப்படுகுறது. சந்தீப் கிஷனுடன் நடிகை கேத்தரின் தெரசா நடனமாடி இருக்கிறார். குறிப்பாக, இந்த பாடலில் ஜேசன் சஞ்சய் கேமியோ செய்திருக்கிறார்

அதாவது, சந்தீப் கிஷனுடன் ஒரு சில நிமிடங்கள் ஜேசன் சஞ்சய் நடனமாடி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தகவல் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகப்படுத்தியுள்ளது.முன்னதாக ‘வேட்டைக்காரன்’ படத்தில் விஜய்யுடன் இணைந்து ஜேசன் சஞ்சய் சிறு வயதில் நடனமாடியிருந்தார். அப்பாடல் பிரபலமானது.

ஜேசன் சஞ்சய் படக்குழுவினரிடம் நடந்துகொள்ளும் விஷயங்களும், தந்தையை போல பொறுமையாகவும் அமைதியாகவும், மற்றவர்களிடம் மிகவும் தன்மையாக பழகி வருகின்றார் என்றெல்லாம் ஜேசன் சஞ்சய்யை பாராட்டி வருகின்றனர். அதேபோல் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பையும் மிக நேர்த்தியாக ஜேசன் சஞ்சய் நடத்தி வருவதாக பாராட்டு தெரிவிக்கின்றனர். அதேபோல இப்படமும் பெரிய வெற்றியை பெற்று ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக கவனம் ஈர்ப்பார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

