ரூ.1.5 லட்சம் மதிப்புள்ள லெஹங்காவில் மின்னிய ஜான்வி கபூர்… வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!

பாலிவுட்டின் முன்னணி இளம் நடிகைகளில் ஒருவரான ஜான்வி கபூர், தனது நடிப்பைத் தாண்டி ஸ்டைலிஷ் ஃபேஷன் தேர்வுகளாலும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார். அவர் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு பொது நிகழ்ச்சியிலும் அவரது ஆடை அலங்காரம் சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாக மாறுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், மும்பையில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட திருமண விழாவில் ஜான்வி கபூர் கலந்துகொண்டார். அந்த நிகழ்ச்சியில் பல பாலிவுட் பிரபலங்கள் பங்கேற்றிருந்தாலும், அனைவரின் பார்வையையும் ஈர்த்தது ஜான்வி அணிந்திருந்த அழகிய லெஹங்காதான்.
பாரம்பரிய இந்திய கைவினை நுணுக்கத்தையும், நவீன ஃபேஷன் பாணியையும் இணைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த லெஹங்காவில் நேர்த்தியான எம்பிராய்டரி வேலைப்பாடுகள் இடம்பெற்றிருந்தன. இந்த ஆடையின் விலை சுமார் ரூ.1.5 லட்சம் என கூறப்படுகிறது.
அழகிய லெஹங்காவில் ஜான்வி கபூர் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்று வருகின்றன.
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