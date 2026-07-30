மிருணாள் தாகூர் – யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் காதலா? வைரல் கஃபே வீடியோவால் கிளம்பிய புதிய சர்ச்சை!

பாலிவுட் நடிகை மிருணாள் தாகூரும், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் இளம் நட்சத்திர தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலும் காதலித்து வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் புதிய வதந்தி வேகமாக பரவி வருகிறது. மும்பை பாந்த்ரா பகுதியில் உள்ள ‘பூஜி கஃபே’வில் இருவரும் ஒரே நேரத்தில் காணப்பட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து இந்த விவாதம் தீவிரமடைந்துள்ளது.
வைரலாகும் அந்த வீடியோவில், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் புன்னகையுடன் கஃபேவிலிருந்து வெளியேறி தனது காரை நோக்கிச் செல்வது தெரிகிறது. அதே சமயம், கஃபேவின் உள்ளே நடிகை மிருணாள் தாகூர் அமர்ந்திருப்பதும் பதிவாகியுள்ளது.
எனினும், இருவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து பேசுவது அல்லது நெருக்கமாக இருக்கும் எந்தக் காட்சியும் அந்த வீடியோவில் இடம்பெறவில்லை. இருந்தபோதிலும், ஒரே இடத்தில் இருவரும் காணப்பட்டதை அடிப்படையாகக் கொண்டு, “இவர்கள் டேட்டிங் செய்கிறார்களா?” என்ற கேள்வியை நெட்டிசன்கள் எழுப்பி சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு கருத்துகளைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
இந்த காதல் வதந்தி குறித்து மிருணாள் தாகூரோ அல்லது யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலோ இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. சில ரசிகர்கள், இது விளம்பரப் படப்பிடிப்பு அல்லது தொழில்முறை சந்திப்பாக இருந்திருக்கலாம் என்றும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மேலும், 33 வயதான மிருணாள் தாகூருக்கும், 24 வயதான யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுக்கும் இடையேயான 9 ஆண்டு வயது வித்தியாசமும் சமூக வலைதளங்களில் விவாதப் பொருளாகியுள்ளது.
இதற்கிடையில், மிருணாள் தாகூரின் ரசிகர்கள் பலர் அவருக்கு ஆதரவாக பதிவிட்டு வருகின்றனர். “சில நாட்களுக்கு முன் தனுஷ், பின்னர் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், ரிஷப் பண்ட், இப்போது யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் என தொடர்ந்து ஆதாரமின்றி மிருணாளை பலருடன் இணைத்து பேசுவதை நிறுத்துங்கள்” என்று அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
தற்போது, மிருணாள் தாகூர் தனது புதிய திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்பில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். மறுபுறம், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இந்திய அணியின் வரவிருக்கும் சர்வதேச தொடர்களுக்கான தயாரிப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். இதுவரை வெளியாகியுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில், இந்த காதல் தகவல் வெறும் சமூக வலைதள வதந்தியாகவே பார்க்கப்படுகிறது; அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.