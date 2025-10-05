30.3 C
இட்லி கடை: அருண் விஜய் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?வாங்க பார்க்கலாம்.!!

by jothika lakshu0171
Idly Kadai movie Arun Vijay salary update

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வளம் வருபவர் தனுஷ். இவர் தற்போது நடிகராக மட்டுமில்லாமல் இயக்குனராகவும் மாஸ் காட்டி வருகிறார். தற்போது இட்லி கடை என்ற படத்தை இவரே இயக்கி ஹீரோவாக நடித்துள்ளார்.

மேலும் அருண் விஜய்,நித்யா மேனன் ,ஷாலினி பாண்டே, ராஜ்கிரன், சமுத்திரகனி, சத்யராஜ் போன்ற பல பிரபலங்கள் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் நிலையில் ஜிவி பிரகாஷ் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில் இந்த படத்திற்காக அருண் விஜய் 8 கோடி சம்பளம் வாங்கி இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

 

Idly Kadai movie Arun Vijay salary update
